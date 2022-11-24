Çatısı altındaki 30 federasyon ve 300’den fazla dernek üzerinden 50 bini aşkın şirket ile Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’ni 2-3 Aralık 2022 tarihlerinde Adana’da düzenleyecek.

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (ÇUKUROVASİFED) desteği, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ADSİAD) ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvenin teması “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru: Hayalimizdeki Türkiye” olarak belirlendi.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Anadolu’nun dört bir yanından yaklaşık 500 iş insanının katılacağı zirve öncesi yaptığı açıklamada, “Türkiye hayalimize uzanan Anadolu açılımını Çukurova’dan başlatıyoruz” dedi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına doğru ilerlenen bu dönemde küresel ya da ulusal ölçekte yaşanan her krizin, riskler kadar fırsatlar da barındırdığını söyleyen Sönmez, “Bu fırsatları akılcı politikalarla değerlendirip, risklere de hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte bu noktada ülke olarak iki önemli avantajımız ön plana çıkıyor: Esnek, krizler karşısında bağışıklık sistemi güçlü olan iş dünyamız ve Anadolu’daki üretim gücümüz… Yerelden küresele uzanan kalkınma yolu Anadolu’dan geçiyor” diye konuştu.

"Beş temel konuya odaklandık"

İş dünyası ve sivil toplumun sesi olarak sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirme sorumluluğu ile hareket ettiklerini vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti: “Bugün içinde bulunduğumuz ortamda da belli başlı yapısal düzenlemeler gerçekleştirilmeden ortaya attığımız her basit çözüm ancak anlık etkiler yaratacaktır. O nedenle ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışında Anadolu potansiyelimizi kullanırken aciliyetle ele alınması gereken beş temel konuyu da ortaya koyuyoruz. Demokrasi, çevre, dijitalleşme, kalkınma ve cinsiyet eşitsizliği başlıklarında somut ve etkili yapısal çözümlere ihtiyacımız olduğunu her platformda dile getiriyoruz.”

Son altı ayda 30’a yakın kentte düzenlenen etkinlik ve çalıştaylarda, iş insanlarıyla bir araya geldiğini belirten Sönmez, “TÜRKONFED olarak, tüm dünya için büyük önem arz eden bu değişim döneminde, fırsatları değerlendirmenin ve potansiyelimizi kullanmanın yolunu, ‘Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm’ eksenli olarak ‘3D’ şeklinde tanımlıyoruz. Hayalimizdeki Türkiye için çalışıyoruz. Bu nedenle ülkemizin dört bir yanından bir araya gelecek olan iş dünyamız ile Anadolu’nun bereketli topraklarında, Çukurova’da bir araya geleceğiz” diye konuştu.

Ali Sabancı da katılıyor

Zirvede; TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ÇUKUROVASİFED Başkanı Hüseyin Kış, ADSİAD Başkanı Vedat Gizer, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, İstanbul Ekonomi Yönetici Ortağı Sinan Ülgen, Araştırmacı ve Yazar Bekir Ağırdır, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan ile Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen, iş dünyası temsilcileri ve yerel aktörler buluşacak.