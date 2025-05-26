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Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası yeni yönetimini seçti

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın 26. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yönetime Ekonomi Gazetesi ve ekonomim.com yazarı Abdullah Tolu da seçildi.

Haber Merkezi
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Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası yeni yönetimini seçti
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Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın 26. Olağan Genel Kurulu, dün Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel kurula, Ankara dışında 35 ilde bulunan yeminli mali müşavirler yoğun ilgi gösterdi. Seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu Şeref Acar, Yılmaz Sezer, İsmail Kökbulut, Bahattin Işık, Ahmet Şirin, Abdullah Tolu ve İbrahim Göçmen'den oluştu. Yeni seçilen yönetim ve diğer kurullar üç yıl süreyle bu görevi sürdürecek.

Abdullah Tolu, vergi müfettişleri olarak seçimde büyük bir başarı kazandıklarını ifade ederek sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın 26. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda Ankara YMM Odası’na Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildim. 3 yıldır verdiğimiz mücadele sonucunda Vergi Müfettişleri olarak büyük bir başarı kazandık. Vergi Müfettişleri Derneği ailesine, Ankara YMM Odası'na ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Seçime katılan ve/veya bu birlikteliğe katkı sunan tüm üstat ve meslektaşlarıma şahsım adına teşekkür ederim. Biz birlikte güçlüyüz"

 

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