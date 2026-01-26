Araç kiralama sektöründe filo küçüldü: 2025’te yüzde 7,6’lık gerileme kaydedildi

Araç kiralama sektöründe filo büyüklüğü geçen yıl yüzde 7,6 düşüşle yaklaşık 372 bin adete gerilerken bu yıl faiz oranlarında öngörülen düşüşle birlikte sektör üzerinde baskının azalacağı öngörüldü.

Günlük ve uzun dönemli araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından yayımlanan bültene göre operasyonel kiralama olarak adlandırılan uzun dönemli kiralama araç parkı yaklaşık 234 bin adet, günlük kiralamada araç parkı 138 bin adet oldu.

"Faiz oranlarının kademeli olarak gerilemesi, sektör açısından önemli bir iyileşme alanı yaratmaktadır"

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, sektörün uzun vadeli finansmana erişimde zorluk yaşadığına işaret ederek, "Faiz oranlarının kademeli olarak gerilemesi, sektör açısından önemli bir iyileşme alanı yaratmaktadır. Bu eğilimin 2026 yılında da sürmesiyle birlikte, uygun vadeli ve erişilebilir finansman imkânlarının güçleneceğini, bunun da operasyonel kiralama sektörünün büyüme ivmesini destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Bültende yer alan bilgiye göre araç kiralama sektörü geçen yılın son çeyreğinde 91 bin adet araç alımı yaptı.

Operasyonel kiralama sektöründe müşteri sayısı 2024 yılındaki 27 bin 800 seviyesinden 23 bin 900'e geriledi.