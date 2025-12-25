Araştırma merkezi kuruluyor: Sigorta hukukunda nitelikli insan kaynağı hamlesi

Gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından faaliyete geçecek merkeze ilişkin protokol, 24 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi. Protokole Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İmam Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen ve TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı imza attı.

Hukuki altyapı ve nitelikli insan kaynağı hedefi

Çok yönlü bir yapı olarak tasarlanan Merkez; eğitim, araştırma, yayın faaliyetleri, staj programları ve akademik çalışmalar yoluyla sigorta sektörünün ihtiyaçlarına yönelik nitelikli akademik katkılar sunmayı amaçlıyor. Merkez aracılığıyla, sigorta ve ticaret hukuku alanında üretilen akademik bilginin sektör uygulamalarıyla buluşturulması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün sürdürülebilir büyümesi için güçlü bir hukuki zeminin vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti. Sigortacılığın karşılıklı sorumluluklara dayanan bir yapı olduğunu vurgulayan Gülen, “Sigorta hukuku ile ticaret hukuku birbirinden ayrı düşünülemez. Türkiye sigorta ekosisteminin en doğal paydaşı hukuk dünyasıdır. Bu merkez, akademik üretimi artıracak ve sektörün gelişimine uzun vadeli katkı sağlayacaktır” dedi.

Gülen ayrıca, sektörün büyümesi için nitelikli insan kaynağının önemine işaret ederek, akademi–sektör iş birliğinin Türk sigorta sektörünün geleceği açısından güçlü bir model oluşturacağını ifade etti.

“Bilgi, uygulamayla buluşacak”

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ise üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil, bu bilgiyi topluma ve reel sektöre aktaran yapılar olduğunun altını çizdi. İbiş, imzalanan protokolün uzun soluklu bir vizyonu temsil ettiğini belirterek, “Sigorta sektörü ekonomik istikrarın, yatırım güveninin ve sürdürülebilir büyümenin temel aktörlerinden biridir. Sektörün sağlıklı gelişimi; güçlü bir hukuki altyapı, güncel akademik bilgi ve nitelikli insan kaynağıyla mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.

Kurulacak merkezin, sigortacılık ve hukuk alanlarında mesleğe hazır mezunlar yetiştirilmesine de katkı sunması bekleniyor.

Genç hukukçulara ve sigortacılara yeni alanlar

Sigorta ve Ticaret Hukuku Araştırma Merkezi ile birlikte;

- Sigorta ve ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış akademik çalışmaların teşvik edilmesi,

- Sektörün ihtiyaçlarına yönelik bilimsel araştırmaların yürütülmesi,

- Genç hukukçular ve sigortacılar için eğitim ve staj imkânlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Sigorta Birliği ve Altınbaş Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Merkez’in, Türkiye sigorta ekosisteminin hukuki altyapısının güçlendirilmesine ve sektörün sürdürülebilir gelişimine uzun vadeli katkılar sunması öngörülüyor.