Arıcıların tepkisi sonuç verdi: Konaklama ücreti uygulaması ertelendi

VEYSEL AĞDAR

Geçtiğimiz günlerde arıcıların yoğun tepkisine neden olan kovan başına 100 liralık "Arı Konaklama Ekosistem Hizmet Bedeli" uygulamasında beklenen gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son talimat doğrultusunda, arıcılardan alınması planlanan konaklama ücretine ilişkin "Bedeller" başlıklı hükümlerin uygulanması ikinci bir talimata kadar ertelendi. Karar, geçtiğimiz günlerde arıcıların yoğun tepkisine neden olan ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), Başkanı Ali Demir’in Orman Genel Müdürlüğü nezdinde yürüttüğü girişimlerin ardından geldi.

TAB Başkanı Ali Demir, kararın sektörün talepleri doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu belirtirken, gelişme arıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Üreticilerin talepleri karşılık buldu

TAB tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin taleplerine gösterilen hassasiyet ve çözüm odaklı yaklaşım nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e teşekkür edildi. Açıklamada, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin ilgili kurumlarla iş birliği ve diyalog içinde süreci yakından takip etmeyi sürdüreceği belirtilerek, üreticilerin görüş ve taleplerinin istişare mekanizması içerisinde değerlendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

İki gün önce revizyon sinyali verilmişti

TAB Genel Başkanı Ali Demir, EKONOMİ’ye yaptığı değerlendirmede iki gün önce Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile gerçekleştirilen görüşmede arıcıların taleplerini doğrudan ilettiklerini belirterek, mevcut düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi ve sektörün görüşleri doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılmasının planlandığı bilgisini paylaşmış, arıcıların beklediği kararın yakın zamanda geleceğini söylemişti. Son talimatla birlikte söz konusu ücret uygulamasına ilişkin "Bedeller" başlıklı hükümlerin ikinci bir talimata kadar ertelenmesi, arıcıların dile getirdiği maliyet endişelerini şimdilik ortadan kaldırdı.

Süreç nasıl başlamıştı?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 yılı düzenlemesinde, bal ormanları ve arı konaklama noktalarından yararlanan gezgin arıcılardan kovan başına 100 lira "Arı Konaklama Ekosistem Hizmet Bedeli" alınması öngörülmüştü. Düzenleme, artan üretim maliyetleri nedeniyle sektörün yoğun tepkisini çekmiş, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği de uygulamanın yeniden değerlendirilmesi için Orman Genel Müdürlüğü ile görüşmelere başlamıştı.

140 liralık desteğin 100 lirası geri alınacaktı

OGM tarafından yayımlanan ve arıcıların tepkisini çeken “Arı Konaklama Ekosistem Hizmet Bedeli" ile ilgili tebliğde bir düzenleme yapılmamış olsaydı 140 liralık desteğin 100 lirası geri alınacaktı. 500 kovanı olan gezici bal üreticisi ise tek seferde konaklama için 50 bin lira ödeyecekti.

Konaklama yerini değiştirerek başka bir noktaya geçen üreticiler ise her yeni konaklama için yeniden kovan başına 100 lira daha ödeme yapmak zorunda kalacaktı.