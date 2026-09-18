Armatörlerin günlük kaybı 2,4 milyon dolar

Barış SEDEF

Karadeniz’deki çatışmaların ticari gemilere de yansıması, boğaz geçişlerinin azalmasına ve demir ve drift sahalarının dolmasına neden oldu. Tuzla, Pendik ve Kapıdağ Yarımadası da dahil olmak üzere birçok alanda öbekler oluşmuş durumda. Transbosphor Denizcilik CEO’su Kaptan Mustafa Can, yaşanan kriz öncesinde boğazdan günlük olarak 200 geminin geçtiğine vurgu yaparak, “Şu anda Romanya, Gürcistan ve Bulgaristan tarafına giden gemiler var. Mevcut durumda 200 gemiden 35-40 gemiye düştük” diye konuştu.

“Geçen gemilerden elde edilen gelir-gideri karşılamıyor”

Geçen gemilerden elde edilen gelirin operasyon maliyetlerini karşılamada yetersiz olduğuna vurgu yapan Can, “Bakım tutum, kurtarma, römorkör ve personel giderlerin dahil ettiğimizde geçen gemilerden elde edilen gelir gideri karşılamıyor” ifadelerini kullandı. 600 geminin günlük giderlerinin ortalama 3 ila 6 bin dolar arasında olduğuna işaret eden Can, “600 gemi üzerinden yapılan hesaplamaya göre armatörlerin doğrudan günlük kaybı 2,4 milyon dolar. Ortalamaya vurduğumuz armatörün cebinden aylık 72 milyon dolar para çıkıyor” dedi. Can mevcut gemilerin günlük 3 ila 4 bin dolar navlun gelirine sahip olduğunu, hesaplamaya navlun kaybının eklenmesiyle kaybın daha da derinleşeceğini sözlerine ekledi.