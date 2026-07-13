ARTED Genel Sekreteri Ferda Bayşu: Tek kullanımlık tıbbi malzeme-cihazlar tekrar kullanılmamalı

ANKARA (EKONOMİ)

Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) Genel Sekreteri Ferda Bayşu, tasarruf gerekçesiyle tek kullanımlık tıbbi malzemelerin yeniden kullanımının sözkonusu olabildiğini, bunun da hasta güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

EKONOMİ’ye yaptığı yazılı değerlendirmede Bayşu, “Hasta güvenliği tasarruf edilecek bir alan değildir” ifadesini kullandı.

Sağlık sistemini artan maliyetlerin baskısı altında kaldığını, kaliteli sağlık hizmeti sunumu ile maliyet yönetiminin dengeli şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bayşu şu yorumu yaptı:

"Kaynakların etkin kullanılması elbette önemlidir. Ancak sağlık hizmetlerinde bazı ilkeler vardır ki bunlar ekonomik değerlendirmelerin ötesindedir. Hasta güvenliği bunların başında gelir. Bu nedenle tek kullanımlık olarak tasarlanan tıbbi malzemelerin yeniden kullanılması konusu, yalnızca bir maliyet tartışması olarak ele alınmamalıdır. Asıl soru şudur: Sağlık sisteminde elde edilmeye çalışılan kısa vadeli tasarruf, hasta güvenliğini riske atabilecek bir uygulamayı haklı gösterebilir mi? Cevap çok nettir: Hayır."

Tek kullanımlık tıbbi cihaz ve malzemelerin bir hasta için bir defa kullanım için tasarlandığını, hammaddeden başlayarak, biyolojik uyumluluk testleri, sterilizasyon, alet-malzemenin performansının bu esas doğrultusunda yapıldığını vurgulayan Bayşu, tekrar kullanımın bir dizi riskin doğmasına neden olduğunu anlattı.

Bayşu, bu tasarımın kimyasal dezenfeksiyon, yüksek sıcaklık gibi işlemlere dayanıklı olarak üretilmeme anlamına geldiğini, ilk kullanımla gözle görülmeyen mikro çatlaklar, keskinlik azalması, dayanıklılık, ürün performansı azalmasının görülebileceğini vurguladı.

Zaman zaman “Steril edildiğine göre tekrar kullanılabilir” algısının gözlendiğini belirten ARTED Genel Sekreteri Ferda Bayşu, sterilizasyonun tek unsur olmadığını, enfeksiyon dışında da sağlık güvenliği riski doğabileceğini kaydetti.

Bayşu, “Kısa vadede ekonomik avantaj sağladığı düşünülen uygulamalar çoğu zaman uzun vadede tam tersine daha yüksek maliyetlere neden olur. Hastane enfeksiyonları, komplikasyonlar, yeniden operasyonlar, uzayan yatış süreleri, ek tedaviler ve hukuki süreçler, başlangıçta elde edildiği düşünülen tasarrufu fazlasıyla ortadan kaldırabilir. Sağlık ekonomisinde en pahalı komplikasyon, önlenebilir olanıdır” görüşünü belirtti.