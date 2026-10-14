ASD Başkanı Sarıbekir: Ambalaj sektörünü daha yüksek katma değerle desteklemeliyiz

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Türkiye’nin ambalaj sanayisindeki üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıyan 31. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar, Rusya, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen sektör temsilcileri için ticaret, iş birliği ve yatırım fırsatları sunuyor.

Gıda ve gıda dışı sektörlere yönelik çözümlerin sergilendiği organizasyon, katılımcı firmaları uluslararası alıcılarla buluşturarak yeni pazarlara erişimlerine katkı sağlıyor.

“İhracatımız 3,8 milyar doları aştı”

Fuarın açılışında konuşan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sanayisinin ihracat performansına ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün 2026’nın ilk yarısında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 artırarak 3,8 milyar doların üzerine çıkardığını belirten Sarıbekir, aynı dönemde dış ticaret fazlasının da yaklaşık yüzde 13 artışla 1,6 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Böylece sektör, son yedi yılın ilk altı aylık dönemleri içinde en yüksek dış ticaret fazlasına ulaştı.

Ambalaj sanayisinin yalnızca kendi ihracatıyla değil, hizmet verdiği sektörlerin üretim ve dış satımına sağladığı katkıyla da öne çıktığını vurgulayan Sarıbekir, Türkiye’de yaklaşık 490 milyar dolarlık ekonomik hareketin ambalajlar aracılığıyla gerçekleştiğine dikkat çekti.

Sarıbekir, sektörün 2030 yılı için 50 milyar dolarlık büyüklük ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu belirterek, bu hedeflere ulaşmada üretim kapasitesinin yanı sıra katma değerli ürünlerin payının artırılmasının belirleyici olacağını söyledi.

“Büyümeyi daha yüksek ihracat değerine dönüştürmeliyiz”

Sektörün ilk altı ayda ihraç ettiği ambalaj miktarını yaklaşık yüzde 12 artırdığını, ihracat gelirindeki artışın ise yüzde 9 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Sarıbekir, üretim ve satış hacmindeki büyümenin daha yüksek katma değerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sarıbekir, “Üretim ve satış hacmimizi büyütüyoruz. Şimdi bu gücü daha yüksek ihracat değerine dönüştürmeliyiz. Katma değerli ürünlerin ihracatımızdaki payını artırmak, sektörümüzün kalıcı rekabet gücü için bir zorunluluktur. Bunu başarabilecek tecrübemiz, mühendislik birikimimiz ve üretim altyapımız var. Küresel pazarlarda tasarım, teknoloji ve sürdürülebilir üretimle daha güçlü bir konuma gelebiliriz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası’nın 2025 yılı için açıkladığı Türkiye’nin ilk 500 ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listelerinde, 30’u ASD üyesi olmak üzere toplam 55 ambalaj firmasının yer aldığını belirten Zeki Sarıbekir, bu firmaların üretimden satışlarının 386 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Ambalaj sektörünün gıdadan sağlığa, temizlikten sanayi ürünlerine kadar pek çok alanda üretimin devamlılığına katkı sağladığını ifade etti.

Sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi öne çıkıyor

Küresel düzenlemelerin ambalaj sektöründe üretim süreçlerini yeniden şekillendirdiğini belirten Sarıbekir, Avrupa Birliği’nin Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) ile Türkiye’nin İklim Kanunu kapsamında sürdürülebilir üretimin öneminin arttığına işaret etti.

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve yenilikçi çözümlere yönelik yatırımların artırılması gerektiğini vurgulayan Sarıbekir, ambalajın ürünleri koruma ve gıda israfını azaltma işlevinin yanı sıra, kullanım sonrasında yeniden sanayinin ham maddesine dönüşebilme potansiyeline de dikkat çekti.

Sarıbekir, kaynakların verimli kullanılması ve ambalaj atıklarının etkin biçimde toplanıp geri dönüştürülmesinin hem çevresel sorumluluk hem de ham madde tedariki açısından önem taşıdığını belirterek, sürdürülebilir üretim dönüşümünü başarıyla gerçekleştiren firmaların uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelebileceğini ifade etti.

31 yıllık birikim uluslararası iş birliklerine taşınıyor

Otuz yılı aşkın süre önce yaklaşık bin metrekarelik alanda ve 50 katılımcıyla başlayan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, yıllar içinde uluslararası ambalaj sektörünün önemli buluşma platformlarından biri haline geldi.

Fuarın büyümesinde sektörün farklı alanlarını temsil eden derneklerin ve sektör paydaşlarının katkısına dikkat çeken Sarıbekir, ambalaj sanayisinin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için ortak çalışmaların önemini vurguladı.

Gıda işleme ve ambalaj makineleri, ambalaj ürünleri, baskı teknolojileri ve sürdürülebilir üretim çözümlerini bir araya getiren 31. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 16 Ekim’e kadar devam edecek.

Öğrenciler ödüllendirildi

Fuarın ilk gününde 22. Ambalaj Ay Yıldızları Öğrenci Yarışması’nın ödül töreni de gerçekleşti.

Türkiye’de ambalaj tasarımı alanındaki genç yeteneklerin keşfedilmesine öncülük eden Ambalaj Ay Yıldızları Öğrenci Yarışması, 2004 yılından bu yana Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından, Avrasya Ambalaj İstanbul kapsamında ve Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle kesintisiz olarak düzenleniyor.

Öğrenciler; Ev ve Temizlik Ürünleri Ambalajları, Sağlık ve Kişisel Bakım Ürün Ambalajları, Ticaret, E-Ticaret Ambalajları, Gıda Güvenliği (Save Food) Ambalajları, Gıda ve İçecek Ambalajları ve Sürdürülebilir & Akıllı & Yenilikçi Ambalaj kategorilerinde yarıştı.

Zeki Sarıbekir 311 proje arasından 15 projenin finale kaldığını belirterek, “Her katılan tasarımcı öğrencimiz bizim için bir yıldız. Bugün ödül alan, alamayan, bize başvuran herkesi şimdiden tebrik ediyorum. Bu cesareti gösterip bu tasarımları ortaya koydukları için hepsini kutluyorum. Artık dünya değişti. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Önemli olan ilgi. Bilgi dünyasında farkı ilgi yaratacak. İlgili olduğumuz kadar işimizde yükseliriz. Gençlerin bakış açıları bizden farklı ve onların bizden öğrendiği gibi bizim de gençlerden öğrenecek çok şeyimiz var” dedi.

Finale kalan 15 projeden ilk üçe girenler para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya da hak kazanırken, mansiyon alanlar sadece para ödülü aldılar.

Ayrıca, yarışmada başarıya ulaşan öğrenciler WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılma şansı da elde etti.