ATO Başkanı Baran: Tekstil, ekonominin taşıyıcı kolonlarından biri

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) da katkılarıyla 4-7 Eylül tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek “Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı” (Capital of Fashion-COF’24), hazır giyim ve tekstilde dünyanın önde gelen sektör temsilcileri ve markalarını buluşturmaya hazırlanıyor. Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın tekstil ve hazır giyim konusundaki potansiyeline dikkat çekerek “Ankara, tekstil ve hazır giyim konusunda dünya modasında söz sahibi olacak üretim kabiliyeti ve kültürel birikime sahip. Başkent Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı, sektörün potansiyelinin dünya vitrinine çıkacağı önemli bir organizasyon olacak” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın da katkılarıyla, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) koordinatörlüğünde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Ankara Kalkınma Ajansı destekleriyle gerçekleştirilecek “Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı” (Capital of Fashion-COF’24) 4-7 Eylül tarihlerinde ATO Congresium’da hazır giyim ve tekstilde dünyanın önde gelen sektör temsilcileri ve markalarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Moda’nın nabzı Ankara’da atacak

Dünya moda sektöründeki son gelişmelerin ve yeni trendlerin sergilenerek, yeni iş birliği ve fırsatlar için sektörel buluşma zemini oluşturacak Fuar’da, alanında uzman konuşmacılar, konferans ve seminerler, defile, workshoplar, B2B görüşmelere de yer verilecek. Yurt içi ve yurt dışından alım heyetlerinin ağırlanacağı Fuar’a Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Mısır, Lübnan, Katar, Bulgaristan ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 22 ülkeden heyetlerin katılması bekleniyor. Yerli markaların yabancı heyetlere tanıtımının sağlanacağı fuar, sektör profesyonelleri, tasarımcılar, üreticiler ve alıcılar için birebir görüşme imkânı sunacak.

Hazır giyim ve tekstil ekonomide taşıyıcı kolon

Sektörün Ankara Ticaret Odası’nda 2 No’lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko Meslek Komitesi ile 17 No’lu Tekstil-Tuhafiye-Mefruşat Meslek Komitesi aracılığıyla temsil edildiğini kaydeden ATO Başkanı Gürsel Baran, Başkent’in tekstil ve hazır giyim konusundaki potansiyeline dikkat çekti. Sektörün ekonomi açısından önemine de değinen Baran, “Hazır giyim ve tekstil, bugüne kadar üretimde, ihracatta, istihdamda ekonomimizin her zaman taşıyıcı kolonlarından biri oldu. Yüksek katma değere sahip sektörün ilerlemesinin yolu markalaşmadan, marka olmanın yolu da dünyaya kendimizi tanıtmaktan geçiyor. Ankara, tekstil ve hazır giyim konusunda dünya modasında söz sahibi olacak üretim kabiliyeti ve kültürel birikime sahip. Başkent Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı, sektörün potansiyelinin dünya vitrinine çıkacağı önemli bir organizasyon olacak” dedi.