ATO’dan kuaför ve güzellik sektörüne makyaj eğitimi desteği

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerini eğitimden dijitalleşmeye, mesleki yeterlilikten yeni iş modellerine kadar her alanda desteklemeyi temel sorumluluk olarak gördüklerini ifade ederek, "Güçlü bir ekonomi, donanımlı meslek mensuplarıyla mümkün" dedi.

Ankara Ticaret Odası 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi tarafından düzenlenen ‘Makyaj Eğitimi Etkinliği’, ATO Duatepe Salonu’nda yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu ve Meclis Üyesi Zeynep Azeritürk de birer konuşma yaptı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, kuaför, güzellik ve bakım sektörünün estetik anlayış, el emeği ve güncel bilginin birleştiği dinamik bir alan olduğunu belirterek, "Bu alanda sürdürülebilir başarının yolu, nitelikli eğitimden, mesleki gelişimden ve değişime açık olmaktan geçiyor. Bugün başlatılan bu eğitim programı da tam olarak bu anlayışın bir ürünü" şeklinde konuştu.

ATO olarak üyelerini her alanda desteklemeyi temel sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Baran, "Eğitimden dijitalleşmeye, mesleki yeterlilikten yeni iş modellerine kadar her alanda üyelerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, güçlü bir ekonomi, donanımlı meslek mensuplarıyla mümkün" açıklamasında bulundu.

Sektörde planlama önemli

Kuaför ve güzellik sektöründe planlamanın önemine dikkat çeken Baran, kontrolsüz iş yeri açılışlarının haksız rekabete ve kayıt dışılığa neden olduğunu ifade etti. Baran, "Sektörde bölgesel yoğunluk gözetilmeden, kontrolsüz bir şekilde açılan işletmeler, haksız rekabet ve kayıt dışılığa neden oluyor" diye konuştu.

Kuaför ve güzellik sektöründe kullanılan ürünlerin doğrudan insan sağlığıyla bağlantılı olduğunu kaydeden Baran, planlama ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini de kaydetti.

"Gayemiz tüm üyelerimizi ATO çatısı altında bir araya getirmek"

ATO 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu ise, Ankara Ticaret Odası çatısı altında ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, komite olarak sektör mensuplarının mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitim ve organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.

ATO 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Zeynep Azeritürk de yaptığı konuşmada, "Güzellik sektörü dışarıdan bakıldığında renklerden, fırçalardan ibaret gibi görünüyor. Oysa biz biliyoruz ki bu meslek sabrın, disiplinin, vizyonun eseridir" ifadelerini kullandı.

Program, Derya Gökçetin’in uygulamalı makyaj eğitimi ile devam etti.