Autopromotec, 60. yılında rekorla açıldı

YAŞAR KUŞ / BOLOGNA

Otomotiv satış sonrası sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan Autopromotec - Uluslararası Otomobil ve Yedek Parça Fuarı, İtalya’nın Bolonya kentinde açıldı. İlki 1965 yılında gerçekleştirilen fuarın 60. yılında, fuarın tüm salonları ve açık alanları doldu.

1965 yılında atölye ekipmanlarını sergilemek amacıyla kurulan Autopromotec, bugün araç bakım tedarik zincirinin tamamını temsil ediyor. Bu sektör, yeni araç piyasasının aksine kriz dönemlerinde dahi büyüme göstererek dirençli ve gelişime açık olduğunu kanıtladı. Satış sonrası hizmetlerin tamamını kapsayan fuar, binlerce şirketi, profesyoneli ve teknolojiyi barındırıyor. Autopromotec, bu yıl da inşaat kalitesi, teknolojik araştırmaları ve yenilik kapasitesiyle tanınan, son derece uzmanlaşmış ekipman endüstrisinde öne çıkan hem İtalyan hem de uluslararası firmaların buluşma noktası oldu.

50’den fazla ülkeden katılımcıların bulunduğu Autopromotec bünyesinde, firmaların ürün ve hizmetlerini sergiledikleri sergi alanlarının dışında, sektörü ışık tutan pek çok etkinlik bulunuyor. Konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve uluslararası konuşmalarla dolu zengin bir etkinlik programını barındıran fuarda, girişimler, inovasyon ve sürdürülebilirlik için ayrılmış özel alanlar, dijitalleşme, elektrikli araçlar, otonom sürüş ve yeni mobilite modellerine odaklanan tematik alanlar da bulunuyor.

24 Mayıs’a kadar sürecek olan fuarda yedek parça ve bileşenleri, araç teşhis ve elektronik sistemleri, lastikler ve şişirme sistemleri, araç yıkama, detaylandırma ve bakım ürünleri, dijital hizmetler, yazılımlar ve servis yönetim çözümleri, teknik ve mesleki eğitim alanları gibi satış sonrası sektörünün tüm yönleri yer alıyor.