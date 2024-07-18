AVM’lerde verimlilik artışı enflasyonu aştı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Mayıs 2024 döneminde AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %76,3 arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Mayıs 2024 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 76,3 oranında artarak 3024 puana yükseldi. Mayıs 2024 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 75,45 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görülmektedir.

Mayıs 2024 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Nisan 2024 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 1 oranında azalış göstererek, 3024 puana düşmüştür.

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro, mayıs ayında Türkiye genelinde 11.530 TL olurken, İstanbul’da 14.225 TL, Anadolu’da 9.733 TL olarak gerçekleşmiştir.

En fazla artış marketlerde oldu

Endeks, kategoriler bazında geçtiğimiz yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 79,8 ile hipermarket kategorisinde görülmüştür. Giyim kategorisinde yüzde 79,3, diğer kategorisinde yüzde 79,2, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 77,8, ayakkabı kategorisinde yüzde 71,3 ve teknoloji kategorisinde yüzde 66,1’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Cirolar, teknolojide uçtu

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Nisan 2024 dönemi ile karşılaştırıldığında teknoloji kategorisinde yüzde 16,3, diğer kategorisinde yüzde 9,2, hipermarket kategorisinde yüzde 3,4, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 2,1’lik artış görülürken ayakkabı kategorisinde yüzde -8,7, giyim kategorisinde yüzde -9,1’lik azalış yaşandığı görülmektedir.

Ziyaretçi de arttı

Mayıs 2024 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3,3’lük bir artış ile 93 puana yükseldi.