Avrasya Ambalaj İstanbul 2026 Fuarı, küresel ambalaj sektörünü İstanbul’da buluşturacak

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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. iş birliğinde düzenlenen Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve prestijli fuar statüsüne sahip olan Avrasya Ambalaj İstanbul; Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (SEPA) destekleriyle dört gün boyunca sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturacak.

130 ÜLKEDEN PROFESYONEL BİR ARAYA GELECEK

Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika’yı birbirine bağlayan stratejik konumuyla İstanbul, ambalaj sektörünün bölgesel ve küresel ticaretinde önemli bir merkez olmayı sürdürüyor. Avrasya Ambalaj İstanbul da bu avantajı kullanarak Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya başta olmak üzere farklı coğrafyalardan sektör profesyonellerini katılımcı firmalarla buluşturacak.

Fuar kapsamında ambalaj ürünleri ve tamamlayıcı ürünlerin yanı sıra ambalaj makineleri ve ekipmanları, baskı teknolojileri, converting ve otomasyon teknolojileri, gıda ve içecek işleme teknolojileri ve sistemleri sergilenecek. Ziyaretçiler, dört gün boyunca sektörün yeni ürün ve teknolojilerini yakından inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı bulacak.

SEKTÖRÜN DÖNÜŞÜMÜNDE İNOVASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNE ÇIKACAK

Sektörün dönüşümünde öne çıkan inovasyon ve sürdürülebilirlik başlıkları da Avrasya Ambalaj İstanbul 2026’nın önemli gündemleri arasında yer alacak. Yeni nesil ambalaj tasarımları, akıllı üretim teknolojileri, sürdürülebilir ve çevre dostu ambalaj malzemeleri, döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm çözümleri ziyaretçilerle buluşurken, fuarda sergilenecek yeni nesil çözümler, ambalaj üreticilerinin yanı sıra farklı sektörlerden profesyonellere de üretim süreçlerini ve ürünlerini geliştirmeye yönelik alternatifleri yakından değerlendirme imkânı sunacak.

Avrasya Ambalaj İstanbul bünyesinde yer alan Food-Tech Eurasia Özel Bölümü de 2026 yılında gıda ve içecek üretim teknolojileri ile ambalaj çözümlerini aynı çatı altında buluşturacak. Özel bölümde gıda ve içecek üreticilerine yönelik işleme, üretim ve ambalajlama süreçlerini kapsayan çözümler de sergilenecek.

ZEKİ SARIBEKİR: AVRASYA AMBALAJ İSTANBUL, SEKTÖRÜN KÜRESEL GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Avrasya Ambalaj İstanbul’un 31. yılına ulaşmasının fuarın sektör açısından taşıdığı önemi ortaya koyduğunu belirterek, fuarın Türkiye ambalaj sektörünün uluslararası pazarlardaki gücünü artıran önemli platformlardan biri olduğunu ifade etti. Zeki Sarıbekir, 2026 yılında 130 ülkeden 80 bin ziyaretçinin beklendiği organizasyonun, Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesinin yanı sıra ambalaj sektöründeki yeniliklerin de dünya pazarlarıyla buluşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Zeki Sarıbekir, Avrasya Ambalaj İstanbul’un yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar olmanın ötesinde, sektör profesyonellerinin yeni teknolojileri takip ettiği, iş bağlantıları kurduğu ve farklı pazarlara açılma fırsatı yakaladığı bir ticaret platformu olduğunu vurguladı. Ambalaj sektörünün küresel ölçekte sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm ve teknolojik dönüşüm başlıklarında hızlı bir değişim yaşadığını belirten Zeki Sarıbekir, Türkiye’nin bu dönüşümün içinde güçlü bir üretim ve ihracat merkezi olarak konumunu daha da geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

2025’TE 77 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Avrasya Ambalaj İstanbul, 2025 yılında düzenlenen 30. edisyonunda toplam 77 bin 165 ziyaretçiyi ağırladı. Bu ziyaretçilerin 14 bin 17’sini uluslararası ziyaretçiler oluştururken, fuarda 40 ülkeden 1.200’ün üzerinde katılımcı firma ve firma temsilcisi yer aldı.

2026 yılında ise fuarın uluslararası erişiminin daha da genişletilmesi ve farklı pazarlardan gelen nitelikli sektör profesyonellerinin katılımcılarla buluşturulması hedefleniyor.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Eylül 2026 itibarıyla 255 üyesi bulunan ASD'nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.