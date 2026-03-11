Avrupa’daki 105 milyar dolarlık üretiminden pay almaya odaklandı

İMAM GÜNEŞ

İş dünyasında ihracatçı birliklerinde seçim süreci hız kazanırken, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nde (İTHİB) de genel kurul hazırlıkları başladı. Mevcut başkan Ahmet Öksüz’ün iki dönemlik görev süresinin sona erecek olması nedeniyle birlik yeni başkanını seçecek. Mevcut yönetimde başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Şişman, seçimlere tek listeyle girecek. İTHİB seçimleri 15 Nisan’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde yapılacak.

İTHİB Başkan Adayı Ahmet Şişman, yeni dönemde birliğin çalışmalarını sürdürürken sektörün rekabet gücünü artıracak projelere odaklanacaklarını söyledi. Tekstil sektörünün küresel rekabette önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Şişman, “Artık Türkiye’nin Bangladeş veya Mısır gibi düşük maliyetli üretim modeliyle rekabet etmesi mümkün değil. Bunun yerine daha katma değerli ve farklı alanlara yönelmemiz gerekiyor” diye konuştu.

AVRUPA’DAKİ ÜRETİM HARİTASI ÇIKARILIYOR

İTHİB olarak Avrupa’daki üretim kapasitesini mercek altına alan kapsamlı bir araştırma başlattıklarını anlatan Şişman, çalışmanın yaklaşık 1,5 aydır sürdüğünü ve aylar hatta yıllar sürebilecek bir proje olduğunu dile getirdi. Eurostat verileri ve NACE kodları üzerinden yürütülen analizlerle Avrupa’daki üretim ile ticaret verilerini karşılaştırdıklarını belirten Şişman, “Türkiye’nin yaklaşık 12 milyar dolar tekstil ihracatı var. Buna karşılık Avrupa’da hâlâ 105 milyar dolar tekstil üretimi yapılıyor. Biz bu pastanın yüzde 10’unu alsak ihracatımız iki katına çıkar. Yüzde 1’ini alsak ihracatımız yüzde 10 artar. Bu nedenle Avrupa’daki üretim yapısını detaylı biçimde analiz ediyoruz” dedi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından seçilecek birkaç ülkede daha detaylı araştırmalar yapılacağını ifade eden Şişman, bu süreçte yerel araştırma şirketleriyle çalışmayı planladıklarını söyledi. Ürün grupları, alıcı profilleri ve fiyat seviyeleri gibi verilerin ortaya çıkarılacağını belirten Şişman, elde edilen sonuçların sektörle paylaşılacağını dile getirdi. Avrupa’daki üretim yapısının ülkelere göre farklılaştığını vurgulayan Şişman, İtalya’da daha çok markalı kumaşların öne çıktığını, Almanya’da ise teknik tekstillerin güçlü olduğuna değindi. Bu nedenle Türkiye’nin iki farklı strateji geliştirmesi gerektiğini ifade eden Şişman, “Bir tarafta markalı üretim, diğer tarafta teknik tekstiller var. Bu alanlarda Türkiye’nin önemli bir potansiyeli bulunuyor” dedi.

Birliğin devam eden projelerinin de yeni dönemde sürdürüleceğini belirten Şişman, Texhibition fuarının sektörde önemli bir marka haline geldiğini söyledi. Küresel zorluklara rağmen fuarın güçlü bir performans sergilediğini ifade eden Şişman, sektör için yeni uluslararası organizasyonlar üzerinde de çalıştıklarını aktardı.

İNSAN KAYNAĞI İÇİN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Tekstil sektörünün en önemli sorunlarından birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu belirten Şişman, son yıllarda eğitim alanında önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Bu alandaki çalışmaları anlatan Şişman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tekstil sektörünün en büyük sorunlarından biri nitelikli insan kaynağıydı. Üniversitelerde öğrenci sayısının düşmesi üzerine önce hızlı çözüm üretmek için mühendislik mezunlarına yönelik tekstil yüksek lisans programlarının açılmasına öncülük ettik. Ardından lisans programlarını burslarla destekleyerek başarılı öğrencileri sektöre çekmeye başladık. Asgari ücret seviyesine kadar uzanan burslar sayesinde yüksek puanlı öğrenciler tekstil bölümlerini tercih etmeye başladı. Meslek lisesinden lisans ve lisansüstüne uzanan bir eğitim ekosistemi kurmaya çalışıyoruz. Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığımız İstanbul Tekstil Meslek Lisesi’ni yeniden yapılandırarak sektöre kazandırdık. Yaklaşık 1.000 öğrenci kapasitesine sahip okulda hedefimiz öğrencileri staj, yabancı dil ve uluslararası fuar deneyimleriyle destekleyerek sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek.”

Ajandasında neler var?

Ahmet Şişman’ın başkanlık ajandasında öne çıkan başlıklar şöyle oldu: