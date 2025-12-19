  1. Ekonomim
  2. Sektör Haberleri
  3. AYSAD’dan Hatay'daki ayakkabı sektörüne destek ziyareti
Takip Et

AYSAD’dan Hatay'daki ayakkabı sektörüne destek ziyareti

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, sektördeki toparlanmayı desteklemek amacıyla Hatay’ı ziyaret etti. Başkan Sait Salıcı, "Hatay bizim sektörümüzün kalbidir ve yeniden güçlenmesi önceliğimizdir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AYSAD’dan Hatay'daki ayakkabı sektörüne destek ziyareti
Takip Et

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı ve Başkan Yardımcısı Ömer Sağlam, yönetim kurulu üyeleri Göksu Tuğsuz, Oğuz Aksu, Z. Serkan Cevahircioğlu ve Dernek Genel Koordinatörü Mukadder Bozkaya, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay’daki ayakkabı ve yan sanayi üreticilerini ziyaret ederek, bölgeye yönelik devam eden destek projelerini yerinde inceledi.

"Hatay’ın yeniden güçlenmesi, en büyük isteğimiz ve önceliğimizdir"

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, Hatay’ın sektör için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti ve “Hatay, ayakkabı ve ayakkabı yan sanayi sektörümüzün; kıymetli ve geleceği için stratejik öneme sahip bir merkezidir. Sektörümüzün geleceği adına Hatay’ın yeniden güçlenmesi, en büyük isteğimiz ve önceliğimizdir” dedi.

Haksız fiyat artışlarına aracılık eden emlakçılara 173 milyon TL para cezasıHaksız fiyat artışlarına aracılık eden emlakçılara 173 milyon TL para cezasıEkonomi
Ackman destekli Howard Hughes, Vantage’ı 2,1 milyar dolara satın alıyorAckman destekli Howard Hughes, Vantage’ı 2,1 milyar dolara satın alıyorŞirket Haberleri
Ücret artışları 2026’da normalleşme sürecine giriyorÜcret artışları 2026’da normalleşme sürecine giriyorKüresel Ekonomi

 