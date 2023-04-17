AYSAF, 80 ülkeden 15 bin profesyonele ev sahipliği yapacak

Sektörün çatı kuruluşu Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve Artkim Fuarcılık iş birliği bu yıl 68’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), dünyanın dört bir yanından gelen, ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticilerinin de aralarında olduğu 36 iş kolunu bir araya getirmeye hazırlanıyor.

3-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde açılacak fuara, 327 firma katılıyor. Fuarı 80’den fazla ülkeden 15 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Çin’de yaşanan tedarik sorunlarının ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından gerek Türkiye’nin coğrafi konumu gerekse de sektörün fiyat-kalite dengesi neticesinde 2022 yılında 500 milyon çift ayakkabı üretim rakamına ve 1,3 milyar dolar ihracat hacmine ulaşan ayakkabı yan sanayinin 2023 yılını 600 milyon çift ayakkabı üretimi ve 1,7 milyar dolar ihracat ile tamamlaması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda buluna AYSAD Başkanı Sait Salıcı, “Ayakkabı yan sanayi sektörümüz son derece teknolojik ve gündemi yakalayan bir dinamiğe sahip. Türkiye’nin yakın çevresinde 60 milyar dolarlık ayakkabı ticaret hacmi bulunuyor. Geçen yıl, 1 milyar 300 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yüklü miktarlardaki ürünleri şimdiye dek uzak doğudan karşılayan Avrupa Birliği ülkeleri, daha az miktarlı ve kısa vadeli tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere, coğrafi avantajı da fazla olan ülkemize yöneliyor. Hem ayakkabı hem de ayakkabı yan sanayi olarak gidecek daha çok yolumuz var. İyi bir ivme yakaladık. Türkiye’de ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren 15 bin işletme bulunuyor; bunların yaklaşık 6 bin tanesini ayakkabı yan sanayicileri oluşturuyor. Fuarların ve birebir görüşmelerin, sektörün ivmesini daha da artıracağına inanıyoruz. Hedefimiz, Türkiye’yi ayakkabı yan sanayi konusunda ‘merkez’ haline getirmek.” şeklinde konuştu.