Bakan Bolat: Mobilya ihracatı geçen yıl yüzde 1,8 artış göstererek 4,6 milyar dolara ulaştı

Mobilya ihracatının 2002 yılında 250 milyon dolar olduğunu hatırlatan Bolat, ''Şu anda 20 kat artışla, geçen yıl da (2024'e göre) yüzde 1,8 artış göstererek 4,6 milyar dolar ihracata ulaştı. Bunun içinde çelik, plastik ve cam gibi diğer yapı ürünlerini de koyduğumuzda bu rakam çok daha yukarılarda. Almanya, İtalya ve Polonya gibi önde giden ülkelerin rakamı olan 10 milyar dolara da ahşap mobilyada dahi ulaşacağız’’ diye konuştu.

Mobilyanın inşaattan plastiğe, çelikten ev tekstiline kadar onlarca sektörle iç içe olduğunu dile getiren Bolat, ‘‘Bu sektörümüz için umutlu olmamızı gerektiren çok önemli iki gelişme var. Bir tanesi, Türkiye'de inşaat sektörü her daim ekonomide lokomotif sektör olmuştur. Şu anda gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor. Aynı şekilde ihracatta da artık Türk mobilya sektörü dünyada bir marka, beğenilen, trend olan ve istenilen bir sektör haline gelmiştir’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türk mobilyasının sektörün dünya ticaretinden yaklaşık yüzde 2'lik pay aldığını belirtti. Bolat, en önemli pazarlar arasında Irak, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin sayılabileceğini söyledi.

‘‘Mobilya ihracatında kilogram değerindeki artış sevindirici’’

Mobilya ihracatında kilogram değerindeki artışın sevindirici olduğunu söyleyen Bolat, bu alandaki rakamın 2,43 dolardan 4,2 dolara yükseldiğini belirtti. Bakan Bolat, devlet ve Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörüne de destekler sağladıklarını ifade ederek, bu alanda ihracatçılara sundukları destek programlarından da bahsetti.

Turquality ve marka desteklerinin yüzde 5,5'inin mobilya sektörüne ayrıldığını vurgulayan Bolat, sektöre yönelik sunulan desteklere ilişkin detaylar paylaştı.

IIFF'nin bakanlık tarafından ‘prestijli fuar’ ilan edildiğini hatırlatan Bolat, ‘‘Bu noktada geçen yıl 502 katılımcıya 102 milyon destek sağlanmıştır. Bu yıl da desteğimiz tamdır. Bu anlamda 2026'da 54 yurt dışı fuar bireysel katılım desteği alacaktır. 5 adet yurt dışı fuar organizasyon desteği alacaktır. 7 yurt içi fuar organizasyon desteği alacaktır. Ayrıca alım heyetlerine ve sektörel heyetlere de destek veriyoruz. Bu fuara da iki adet alım heyeti programı düzenlenmiştir. 72 kişilik yurt dışı alıcılar heyeti Türkiye'ye davet edilmiştir. Bunu da bakanlık olarak desteklemekteyiz’’ şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, geçen yıl mal ve hizmet ihracatında 396 milyar dolara ulaştıklarını anımsatarak, 2026'da 410 milyar dolarlık hedef için birlikte çalışacaklarını, bu kapsamda ihracatçılara desteklerini 33 milyar liradan 45 milyar liraya yükselttiklerini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışı fuarlar için ayrılan desteklere ilişkin bilgi paylaşan Bolat, ‘‘Yeter ki ihracatçılarımız ülkemize döviz kazandırsın, dış ticaret dengemiz iyi gelişsin’’ dedi.

‘‘Enflasyonu yüzde 20’lerin altına çekeceğiz’’

Enflasyonla mücadelede gelinen noktadan ve hedeflerden de bahseden Bolat, ‘‘Enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik. 45 puandan fazla azalış sağlandı. Artık yüzde 30'ların altı ufukta göründü. Yüzde 20'lere ve onun altına bunu çekeceğiz. Türkiye'yi istikrar ve huzur içinde geliştirmenin, büyütmenin, ekonomimizi geliştirmenin kavgasını veriyoruz’’