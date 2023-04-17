Bakan Dönmez: Karadeniz gazı iletim hattına verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, özel bir TV kanalında katıldığı programda Karadeniz doğal gazıyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

Perşembe günü projemizin ilk fazını açacaklarını söyleyen Bakan Dönmez, “Dün gece itibarıyla oradaki kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya çıkacak. Perşembe onu karaya çıkaracağız." dedi.

“Kuyu sayısını 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız”

İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, “Kuyu sayısını 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz. Faz 3 ile üretim miktarımız 60 milyon metreküpe çıkacak. Faz 3'ün planlaması 2028 yılı. Takvim henüz netleşmedi." diye konuştu.

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme de yapan Bakan Dönmez, “Gazı sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

“Karadeniz'de keşif potansiyeli yüksek"

Doğalgaz arama çalışmalarına da değinen Bakan Dönmez, “Orta Karadeniz'de sismik çalışmaları tamamladık. O verileri değerlendiriyoruz. Doğu Karadeniz'le alakalı çalışmalar devam ediyor. Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz'in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gabar’da hedef, 15 kuyuya ulaşmak

Bakan Dönmez, petrol üretim çalışmalarına ilişkin ise şunları kaydetti: “Gabar'da kış şartları devam ediyor. 1-2 hafta içinde ilk neticeleri almaya başlarız. Müjdeli haberi paylaşırız. Oraya yakın keşfimiz vardı, orada 6-7 kuyuda 7 bin varilin üzerine çıktık. Bu yıl içinde hedefimiz 15 kuyuya ulaşmak. Üretimi de 15-20 bin variller bandına getirmeye çalışacağız. Türkiye'nin 100. yılında günlük 100 bin varil üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Gabar'daki saha Esma Çevik'ten çok daha büyük."

Akkuyu’ya yakıt, 27 Nisan’da geliyor

Nükleer yakıtın Akkuyu Nükleer Santral'e 27 Nisan'da geleceğini bildiren Dönmez, 2024'te ilk üniteyi devreye almayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Dönmez nükleer santrale ilişkin sürece ilişkin ise şunları aktardı: “Sahaya nükleer yakıt gelince, nükleer statüsü kazanmış oluyor. Onunla ilgili güvenlik önlemleri gündeme gelmiş olacak. Yakıt geldikten sonra da yaklaşık 1 yıllık süre içinde yakıtın yüklenmesi ve test ayarlarının yapılması, geçici üretim hazırlıklarına başlanması gerekiyor. İlk üniteyi devreye aldığımızda 4 üniteyi de birer yıl arayla devreye alacağız.”