Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 494,1 milyar lira artarak 19 trilyon 462 milyar 189 milyon 542 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 27 Aralık ile biten haftada 494 milyar 120 milyon 102 bin lira artışla 19 trilyon 462 milyar 189 milyon 542 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,95 yükselişle 12 trilyon 85 milyar 433 milyon 131 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,13 artışla 6 trilyon 469 milyar 965 milyon 610 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 192 milyar 552 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 163 milyar 279 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 27 Aralık itibarıyla 274 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,51 artarak 1 trilyon 919 milyar 281 milyon 579 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,40 yükselişle 2 trilyon 1 milyar 120 milyon 760 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 3,40 artışla 2 trilyon 314 milyar 26 milyon 973 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 461 milyar 974 milyon 317 bin lirası konut, 59 milyar 263 milyon 529 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 398 milyar 43 milyon 733 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Aralık ile biten haftada 208 milyar 736 milyon 831 bin lira artarak 15 trilyon 455 milyar 841 milyon 153 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,13 artış kaydetti.