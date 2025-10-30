Bankacılık sektörünün net kârı eylülde yüzde 19 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık bankacılık sektörü verilerini açıkladı.

Bankacılık sektörünün net kârı eylül ayı itibarıyla 669,7 milyar TL olurken, bir önceki ay 563,4 milyar TL olan net kârda yüzde 18,9, bir önceki yılın aynı ayında 460,4 milyar TL olan kâra göre de yüzde 45,46 oranında artış oldu.

Bankalar tarafından kuruma raporlanan ve BDDK tarafından açıklanan verilere göre, Eylül 2025 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 43.578.620 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2024 yılsonuna göre 10.920.708 milyon TL arttı.

Eylül 2025 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 21.243.537 milyon TL, menkul değerler 6.796.113 milyon TL oldu.

2024 yılsonuna göre sektörün; aktif toplamı yüzde 33,4, krediler toplamı yüzde 32,3, menkul değerler toplamı yüzde 30,0 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,29 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2024 yılsonuna göre yüzde 31,5 artışla 24.848.964 milyon TL oldu.

2024 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 27,9 artışla 3.707.345 milyon TL olurken, Eylül 2025 döneminde sektörün dönem net kârı 669.676 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,55 seviyesinde bulunuyor.