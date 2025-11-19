Bankaların şube ve çalışan sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, eylülde bankalarda çalışan sayısı, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 187.981 kişi oldu.

TBB'den yapılan açıklama şöyle:

Çalışan sayısı, Eylül 2025 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 187.981 kişi olmuştur.

Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 931 kişi azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 585 kişi azalmıştır. Çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarında 695 kişi azalırken; kalkınma ve yatırım bankalarında ise 110 kişi artmıştır.

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51,3, erkek çalışan oranı ise yüzde 48,7’dir.

Eylül 2025 itibariyle çalışanların yüzde 81’i yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzde 10’u ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Bu oran orta öğretim için yüzde 9’dur.

Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 45’i 36-45 yaş aralığında, yüzde 37’si 26-35 yaş aralığındadır.

Şube sayısı

Eylül 2025 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında şube sayısı 9.259’dur.

Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 65 adet, bir önceki yıla göre ise 200 adet azalmıştır.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi, şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

Eylül 2025 itibarıyla, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 219 olmuştur. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 10,8’dir.