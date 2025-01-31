Bankaların yabancı para varlıkları arttı

Yerel Bankacılık İstatistikleri raporlamasına göre, bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,2 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri" 2024 yılı üçüncü çeyrek raporunu açıkladı.

Rapora göre, Türkiye’deki bankaların toplam yabancı para varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,2 artışla 330,3 milyar ABD doları, toplam yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 1,9 artışla 286,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bir önceki çeyreğe göre bankaların banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları yüzde 6,0 artışla 189,6 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 1,6 artışla 199,3 milyar ABD doları oldu.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,0 artışla 36,0 milyar ABD doları, yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları ise yüzde 3,0 artışla 26,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre bankalardan alacakları 2024 yılı üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,1 artışla 25,5 milyar ABD doları oldu yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre bankalardan olan alacakları ise aynı dönemde yüzde 1,5 artışla 17,5 milyar ABD doları olarak belirlendi.