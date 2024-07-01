Baymak Akademi'den 6 ayda 1850 sektör profesyoneline eğitim

Çalışanlarının gelişimi ve bulundukları sektöre katkıları için güncel eğitimlerle desteklenmesi, şirketlerin sürdürülebilir başarısında önemli bir etken. Bu kapsamda kurulan şirket akademileri işgücü ve uzmanlık geliştirme, rekabet üstünlüğü, yenilikçilik teşviki, çalışan sadakati ve motivasyonu gibi faydalar sunuyor. İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Baymak da 2018 yılından bu yana Baymak Akademi bünyesinde çalışanlarını ve sektör profesyonellerini ücretsiz eğitimlerle destekliyor.

Akademi, dünyadaki ve Türkiye’deki değişimleri yakından takip ederek, geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi ve bu doğrultuda iş ortaklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Şirketin ürün gamının anlatıldığı eğitimlerde; teknik tüm detaylar veriliyor. Bayi ve satış noktalarında ise ürünlerin tüketiciye yönelik faydaları sıralanırken, montaj sırasında dikkat edilecek noktalar da aktarılıyor.

Ücretsiz eğitimler sektörden yoğun ilgi görüyor

Eğitimin gücünü kullanarak sektörde sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da öngören şirket, hizmet sürecinde yüksek memnuniyet odaklı bir çalışan profili oluşturmak için akademi programını sürekli geliştiriyor. Çağrı merkezi, yetkili servis personeli, bayi ve satış kanalı eğitimleri ile proje ve gaz dağıtım firmalarına hazırlanan özel eğitimlerin yanı sıra üniversite ve teknik meslek lisesi öğrencilerine yönelik müfredat paralelinde geliştirilen eğitimler de akademi tarafından ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Akademide ya da bölgede yüz yüze gerçekleşen eğitimlerin yanı sıra daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla, çevrimiçi eğitimler de düzenleniyor.

Yılın ilk yarısında 1850 kişiye ulaştı

Akademi bünyesinde; Ocak - Haziran 2024 tarihleri arasında sektörden toplam 1850 kişiye 178 saat, 84 eğitim verildi. Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “İklimlendirme sektöründe çalışan bayilerin ve yetkili servislerin eğitimi; güvenlik, kalite, verimlilik, sorun giderme yeteneği, teknolojik gelişmeleri takip etme ve yasal uyum gibi önemli yetkinlikleri arttırıyor. Şirket olarak, ürün ve teknik eğitimlerin yanı sıra fayda sağlayacağını öngördüğümüz konularda da konuk eğitmenler aracılığıyla bilgi aktarımı gerçekleştiriyoruz. Bunlar; kişisel gelişim eğitimleri, profesyonel hayatta iş ortaklarımızın gelişimlerine ve dönüşümlerine katkı sağlamaya yönelik farklı eğitimler oluyor.”

Akademi, sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası

Küresel ısınma ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle ısıtma ve soğutma sektörünün sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu vurgulayan Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, akademinin, bu değişimlere ayak uydururken sektöre de değer katmak amacıyla kurulduğunu vurguladı. Ülkü Özcan konuyla ilgili şunları söyledi: “İklimlendirme sektöründeki 55 yıllık öncü rolümüzü, 2013 yılında BDR Thermea Group bünyesine katılarak güçlendirdik. BDR Thermea Group’un global sürdürülebilirlik stratejisinde; iklim değişikliğine karşı enerji dönüşümüne öncülük etmek kadar, bu dönüşüme liderlik edecek sektör çalışanlarının yetkinleştirilmesi de önemli yer tutuyor. Şirket olarak biz de bu strateji doğrultusunda ve geliştirdiğimiz yeni iş modelleri sayesinde hizmette farklılık oluşturuyoruz. Böylece bulunduğumuz sektörü ve pazar yönlendirici konumumuzu koruyarak yönetim sistemlerine entegre bir şekilde ilerliyoruz. Bu kapsamda Baymak Akademi aracılığıyla uzman kadrolar oluşturarak, ülkemizde eksikliği hissedilen vasıflı iş gücünü eğitim desteğiyle kalifiye hale getirmeyi ve sektördeki dönüşüme önderlik etmeyi amaçlıyoruz.”