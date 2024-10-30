Bebe çocuk sektöründe üretimler Mısır’a kayıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin bebe ve çocuk konfeksiyon üretiminin yüzde 80’ini karşılayan ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayan Bursa’daki Vişne Caddesi, derin bir durgunluk yaşıyor. Yüksek işçilik maliyetleri ve enerji fiyatları, üretimin önemli bir kısmını Mısır’a kaydırdı. Mısır’da işçilik ücretlerinin 120 dolar, enerji maliyetlerinin ise 2,5 sent olması, Türk üreticilerle kıyaslandığında önemli bir avantaj sağlıyor. Özellikle Bursa’da üretim yapan Suriyeli firmaların da maliyet avantajı ile dil ve kültür uyumu nedeniyle operasyonlarını Mısır’a taşıdığı konuşuluyor. Satış operasyonlarını Bursa’da bırakarak üretimlerini Mısır’a taşıyan firmaların hitap ettikleri müşteri kitlesini de beraberlerinde götürmeleri sektördeki Pazar kaybını derinleştiriyor. Öte yandan Çin’in polyester ürünlerdeki rekabet gücü de sektörde baskı yaratıyor. Türk firmalar pamuklu ürünlerde rekabetçi kalmaya çalışsa da, polyester ürünlerde Çin karşısında zorlanıyor.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz, sektörün son 25 yıllık süreçte büyük başarılara imza attığını ve bu başarının üretim, pazarlama ve güç birliğinden kaynaklandığını vurguladı. Ancak son yıllarda artan maliyetler, daralan pazarlar ve küresel sorunlar nedeniyle sektörün zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

“Kriz zamanları atılım zamanlarıdır”

Yılmaz, “Son birkaç yıldır dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmelerin sektörümüzü de olumsuz etkilediğinin farkındayız. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Artan maliyetler, zorlaşan ekonomik koşullar, ürün pazarlarımızın daralması ve savaşlar hepimizin yaşadığı gerçekler. Bunlar yaşanırken tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de az da olsa iş yerini kapatan ve sektör değiştiren firmalarımız var. Fakat aynı zamanda büyümesi devam eden ve yeni yatırımlar yapan firma sayımızda bir hayli fazla. Mevcut şartlara boyun eğmek bizi daha da küçültecekken hep birlikte çıkış yolu aramanın bizleri daha da güçlü kılacağından eminiz” dedi. Sektörün toparlanması için tanıtım ve iş birliği çabalarının önemine değinen Servet Yılmaz, fuarların ve B2B organizasyonlarının bu dönemde kritik bir rol oynadığını ifade etti. “Kriz zamanları atılım zamanlarıdır” diyen Yılmaz, Ağustos ayında BTSO ile birlikte düzenledikleri B2B alım heyetine 26 ülkeden 110 müşteri getirdiklerini, Suudi Arabistan'da ve Ocak 2025’te Bursa’da düzenlenecek JUNİO SHOW gibi etkinliklerle sektörü daha da güçlendireceklerini belirtti.

“Sektörde ayakta kalabilenler kazanacak”

Bebetto Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, bebek ve çocuk konfeksiyon sektörünün sermaye yapısının zayıf olduğunu ve bu nedenle mevcut ekonomik sıkıntılardan fazlasıyla etkilendiğini vurguladı. Özellikle borçlu ve hazırlıksız firmaların zorlandığını belirten Okyay, “Vişne Caddesi’nde iki üç dükkandan biri ya kiralık ya da satılık durumda. Ekonomistlere göre 2025 de zorlu geçecek, toparlanma 2026'da olabilir. Planlamasını doğru yapan firmaların ayakta kalabileceği bir dönem. Bu süreçte nefesini tutabilenler ayakta kalacak ya da küçülme devam edecek” diye konuştu.

Kuş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kuş da, Vişne Caddesi’nde 1970 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirterek, özellikle Çin’in polyester ürünlerdeki rekabet gücünün sektörde baskı yarattığını, pamuklu ürünlerde rekabetçi kalmayı sürdürseler de polyester ürünlerde Çin karşısında zorlandıklarını ifade etti. Kuş, yüksek işçilik ve girdi maliyetleri nedeniyle üretimlerini Mısır’a kaydıran çok sayıda sektör firması bulunduğunu da dile getirdi.