BEKSİAD Başkanı Yıldız: "2024’te tedbirli ve temkinli olacağız"

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Ülkemiz bebe çocuk konfeksiyon üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiren, 4 bine yaklaşan firma ve 80 bin çalışandan oluşan büyük bir sektörü temsil eden BEKSİAD yönetimi, çalışmaları ve gelecek dönem hedefleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, ‘Vişne Ticaret Bölgesi’ olarak adlandırılan bölgenin artık dünya çapında tanındığına işaret etti. 2003 yılında kurulan BEKSİAD’ın bu sene 20’nci yılını kutladığını, söyleyen Yıldız, “Dünyanın neresine giderseniz gidin, bebe ve çocuk konfeksiyonu deyince BEKSİAD ve Vişne Ticaret Bölgesi biliniyor. Ülkemiz bebe çocuk konfeksiyon üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştirirken, bölgemizden dünyanın 60’dan fazla ülkesine ihracat yapılıyor” şeklinde konuştu.

“2024 zor geçecek”

Global ekonomide yaşanan sıkıntıların sektörü etkilediğine işaret eden Yıldız, “Kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 yıldır bir savaş devam ediyor. Güneyimizde de işgalci İsrail soykırıma varan saldırıları ile masum insanları katlediyor. Dünyadaki ekonomik dalgalanmalar, Çin’in agresif tarzı, maliyetlerin yükselmesi, nitelikli elemana ulaşamama gibi sorunlar sektörümüzün güncel handikapları. Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle beklentilerimizin altında bir yıl geçirdik. 2024 zor geçecek deniyor. Son düzenlenen iki fuarda gördük ki 2024’te iş olacak ama bizler gaza basmayacağız, temkinli hareket edip herhangi bir hasar almadan yılı tamamlayacağımıza inanıyoruz. Çin, bugüne kadar bizi etkilemedi. Net bir şekilde kalite farkımız var. Yarın da böyle olacak” dedi.