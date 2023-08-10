BEKSİAD ve Gürsu Belediyesi “Birlikte Güçlüyüz” dedi

EKONOMİ (BURSA) - Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetimi, üyelerinin ve sektör temsilcilerinin günümüz üretim ve ticaret şartlarına uyum sağlayarak, dünya çapında rekabet gücünü yakalayabilmeleri için Gürsu Belediyesi ile ortaklaşa ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ eğitim programı başlattı. Üyelerine ve çalışanlarına yönelik olarak üç gün sürecek bir eğitim programı kapsamında ‘Kaliteli ve Verimli Üretim Teknikleri’, ‘ISO 9001 Kalite Yönetim Anlayışı’ ve ‘Dijital Pazarlama, E-Ticaret, E-İhracat Destekleri’ konu başlıkları altında bilgiler verilecek. Gürsu Belediyesi’nin Avrupa Birliği ve ICMPD desteği ile hayata geçirdiği programın protokolünü Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız imzaladı.

Programda konuşan BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, üyelerini ve sektörü günümüz şartlarına hazırlayıp, Bursa ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra çeşitli kurumlarla ortaklaşa olarak yürüttükleri eğitim programları ve sosyal projelerle Bursa’nın değerine değer katmak için çalıştıklarını kaydetti.