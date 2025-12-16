BEKSİAD’da Mehmet Bayezit güven tazeledi

EKONOMİ (BURSA) - BEKSİAD’ın bugün yaklaşık 2 bin işletme, 75 bin kişilik istihdam, dünya genelindeki pazarlara ulaşan ihracat hacmi ve kurumsal birikimiyle bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’deki en güçlü temsilcisi olduğuna dikkat çeken BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, “Bursa’nın üretim gücü, girişimcilik ruhu ve ticaret kültürü; BEKSİAD çatısı altında ‘ortak akıl – ortak hedef – ortak başarı’ anlayışıyla birleşmektedir. Vişne Ticaret Bölgesi ise bugün ürünlerini 60’tan fazla ülkeye ulaştıran dev bir sistem haline gelmiştir” dedi. Eğitimden fuarlara, URGE projelerinden tasarım etkinliklerine, uluslararası temaslardan marka gelişim programlarına kadar çok geniş bir alanda çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Bayezit, “Her bir çalışma, sektörümüzü geleceğe hazırlamak için atılmış stratejik bir adımdı” diye konuştu.

“Üretim gücünü koruyacak politikalara ihtiyaç var”

Dünya ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Mehmet Bayezit, “Üretim maliyetlerinin artması, enerji ve işçilik giderlerinin yükselmesi ve kurdaki dalgalanmalar rekabet gücümüzü zorluyor. Bir dönem güçlü olduğumuz fiyat ve teslimat avantajlarımız, bugün aynı ölçüde sürdürülebilir olmaktan uzaklaşıyor. Bu nedenle açıkça ifade etmek isteriz ki Türkiye’nin üretim gücünü koruyacak, ihracatı destekleyecek politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Dünya artık sadece üretimi değil tasarımı, inovasyonu, kaliteyi, markalaşmayı, sürdürülebilirliği konuşuyor” dedi. Bayezit, sektörün dönüşüm ve gelişim sürecinde olduğuna işaret ederek dönüşüm başlıklarını, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin güçlendirilmesi, moda ve trend oluşturan bir yapıya geçiş, markalaşma yatırımlarının desteklenmesi, dijitalleşme ve otomasyon, verimlilik odaklı üretim, karbon ayak izi düşük sürdürülebilir üretim, uluslararası pazarlarda güçlü iş birlikleri, yeni fuar ve pazar modelleri olarak belirlediklerini dile getirdi.

Mehmet Bayezit’in liderliğindeki BEKSİAD Yönetim Kurulu’nda Faruk Yılmaz, İsmail Çolak, Mustafa Yılmaz, Yalçın Uslu, Cüneyt Bircan, Rıfat Çakar, Serkan Çetintaş, Melih Yeşilçiçek, Azem Gün, Yusuf Arıkan, Özkan Şenyurt yer aldı.