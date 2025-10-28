Beyaz eşya pazarında gerileme sürüyor

Türkiye'de beyaz eşya satışlarında 2025 yılının ilk 9 ayında gerileme görüldü.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde 6 ana ürün grubunda geçen yıla kıyasla iç satışlarda yüzde 6 oranında düşüş gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde toplam satış adedi 22,22 milyon oldu.

BloombergHT’nin haberine göre, İhracatta ise 3 yıldır görülen gerileme trendi devam ederken bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 oranında bir azalma meydana geldi.

Üretim miktarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında gerileme kaydedilirken toplam satışlarda yüzde 7 düşüş görüldü.

Eylül ayı verilerine bakıldığında, geçen yıla kıyasla iç satışlarda yüzde 4 oranında sınırlı bir artış görülse de ihracatta yüzde 12, üretimde yüzde 6, toplam satışlarda ise yüzde 8’lik düşüş, sektördeki kırılganlığın devam ettiğini gösterdi. Eylülde toplam satış 2,6 milyon adet oldu.