  1. Ekonomim
  2. Sektör Haberleri
  3. Beyaz eşya pazarında gerileme sürüyor
Takip Et

Beyaz eşya pazarında gerileme sürüyor

TÜRKBESD verilerine göre, beyaz eşya satışları 2025 yılının ilk dokuz ayında yüzde 6 geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyaz eşya pazarında gerileme sürüyor
Takip Et

Türkiye'de beyaz eşya satışlarında 2025 yılının ilk 9 ayında gerileme görüldü.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde 6 ana ürün grubunda geçen yıla kıyasla iç satışlarda yüzde 6 oranında düşüş gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde toplam satış adedi 22,22 milyon oldu.

BloombergHT’nin haberine göre, İhracatta ise 3 yıldır görülen gerileme trendi devam ederken bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 oranında bir azalma meydana geldi.

Üretim miktarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında gerileme kaydedilirken toplam satışlarda yüzde 7 düşüş görüldü.

Eylül ayı verilerine bakıldığında, geçen yıla kıyasla iç satışlarda yüzde 4 oranında sınırlı bir artış görülse de ihracatta yüzde 12, üretimde yüzde 6, toplam satışlarda ise yüzde 8’lik düşüş, sektördeki kırılganlığın devam ettiğini gösterdi. Eylülde toplam satış 2,6 milyon adet oldu.

Sektör Haberleri
Oluklu mukavva sektörü 70 milyar TL’lik hacme ulaştı
Oluklu mukavva sektörü 70 milyar TL’lik hacme ulaştı
Türkiye güzellik pazarı 200 milyar TL’yi aştı
Türkiye güzellik pazarı 200 milyar TL’yi aştı
Posta sektörünün geliri yılın ilk yarısında 77 milyar lirayı geçti
Posta sektörünün geliri yılın ilk yarısında 77 milyar lirayı geçti
Dünya ekonomisine yön veren liderler, 6–7 Kasım’da İstanbul'da bir araya geliyor
Dünya ekonomisine yön veren liderler, 6–7 Kasım’da İstanbul'da bir araya geliyor
Bahçe traktörlerinde pazar payı yükseldi
Bahçe traktörlerinde pazar payı yükseldi
Türk tekstil sektörü 199 ülkeye 9 ayda 1,87 milyon ton ihraç etti
Türk tekstil sektörü 199 ülkeye 9 ayda 1,87 milyon ton ihraç etti