Beyaz eşya satışları ekimde yükseldi

Beyaz eşyada ekim ayında üretim ve ihracat tarafında gerileme olurken, iç satışlarda artış gerçekleşti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, iç satışlar ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 836 bin adedin üstüne çıkarken, aynı dönemde üretim yıllık olarak yüzde 9 gerileyerek 2,54 milyon adet olarak gerçekleşti.

İhracat tarafında yüzde 15 düşüş olurken, ihraç edilen beyaz eşya miktarı 2 milyon adedi geçemedi.

10 ayda gerileme

Ocak-Ekim dönemine bakıldığında iç satışlarda yıllık yüzde 5 gerileme kaydedildi. Aynı dönem itibariyle üretim ve ihracat da yüzde 9 geriledi.

TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül verilere ilişkin değerlendirmesinde "Toplam satış hacmi ise yüzde 8 düşüşle 25,5 milyon adet olarak kaydedilmiştir. Bu tablo hem iç hem dış talepteki eş zamanlı daralmanın sektör genelinde belirgin bir baskı oluşturmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.