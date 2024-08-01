Beyaz eşya satışlarında daralma

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD), sektörün 2024 yılı ilk yarı değerlendirmesi paylaşılarak, üretim ve istihdamda risk uyarısı yapıldı.

Yerli ve yabancı, ithalatçı ve üretici firmaları bünyesinde barındıran TÜRKBESD, 6 ana ürün grubunda geçen yıla kıyasla ilk 6 ayda iç satışlarda yüzde 11’lik bir büyüme görüldüğünü açıkladı.

Yılın ilk 3 ayında ortalama yüzde 28 olan iç pazar büyümesinin son 3 ayda ortalamada eksi yüzde 5 seviyesine düştüğü de belirtildi.

İhracatta azalış trendinin devam ettiği vurgulanırken, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalma oldu.

6 ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar, yaklaşık 16 milyon adetle stabil bir görüntü çizerken, üretim bir önceki yıla göre yüzde 1 oranında arttı.

“İhracatı zora sokacak politikalar, istihdam kaybını artırabilir”

BloombergHT’nin aktardığına göre, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük üreticisi olan Türkiye beyaz eşya sanayi çatı kuruluşu TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, küresel pazarlardaki daralma nedeniyle son 2 yıldır ihracatın düşüş eğiliminde olduğunu belirtti.

Sığın, değerlendirmelerine şu şekilde devam etti:

“İç satışlardaki büyümeye rağmen, ihracattaki daralma nedeniyle 2023 yılında toplam pazarda yüzde 4,5 oranında küçülme kaydettik. Sektörümüz bugüne kadar kapasite kullanımı ve istihdamda herhangi bir kayıp yaşamadı; ancak ülkemizde ihracatı zora sokacak politikaların bu tabloyu riske atmasından endişe duyuyoruz.”

“İç piyasanın gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz”

Sektörün bugüne kadar ihracattaki kayıpları iç pazar büyümesiyle dengelediğini hatırlatan Sığın, “Haziran ayında geçen yıla kıyasla iç satışlarımızda yüzde 20 oranında bir azalma gerçekleşti. Bu oran son yıllarda gördüğümüz en ciddi küçülmeye işaret ediyor. Son 3 ayda iç satışlarımızda ciddi bir yavaşlama var. Zira bu yılın ilk 3 ayında ortalama yüzde 28 olan iç pazar büyümesi, son 3 ayda ortalama -yüzde 5 seviyesine düştü. Bugüne kadar ihracattaki düşüşe karşılık sektörümüzü ayakta tutan yegâne dayanak iç pazardaki hareketlilik oldu. Üretim seviyemizi yakın zamana kadar korumaya çalıştık ancak bu ay itibarıyla üretimde de yüzde 11 oranında azalma gerçekleşti. Yüksek sezon olmasına rağmen iç pazar büyümesindeki yavaşlama ve ihracattaki düşüş trendi üretim ile istihdam için risk oluşturuyor. Haziran ayında ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam pazar büyüklüğümüzde karşılaştığımız yüzde 10 oranındaki küçülmenin üretimde kalıcı hale gelerek istihdamı etkileme olasılığından endişe ediyoruz” dedi.