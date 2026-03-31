Beyaz eşya satışlarında düşüş şubat ayında da devam etti

Beyaz eşya pazarınıki daralma Şubat ayında da devam etti. TÜRKBESD verilerine göre, Şubat ayında ihracat yıllık yüzdü 20 düşüş kaydetti. İç satışlardaki daralma ise yüzde 14 olarak izlendi.

TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, 2026’nın ilk iki ayında iç satış, ihracat ve üretimde çift haneli gerileme yaşandığını belirterek, maliyet baskıları ve anti-damping sürecinin sektör için kritik riskler yarattığını söyledi.

Beyaz eşya sektöründe üretim, ihracat ve satışlar geriledi

TÜRKBESD tarafından yapılan ve görüşlerine yer verilen açıklamada, TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül'e göre, sektör 2026 yılına daralma ile başladı. Ocak–Şubat döneminde iç satışlar yüzde 14 düşüşle 1,4 milyon adede, ihracat yüzde 19 gerilemeyle 2,6 milyon adede, üretim ise yüzde 26 azalışla 3,9 milyon adede indi. Şubat ayında ise üretimdeki daralma yüzde 31’e, ihracattaki düşüş yüzde 20’ye ulaşırken, iç satışlardaki gerileme yüzde 10 ile sınırlı kaldı.

Şengül, dış talepteki zayıflık ve üretimdeki sert düşüşün sektör performansı üzerindeki baskıyı artırdığını belirtirken, soğuk haddelenmiş, galvanizli ve boyalı yassı çeliğe yönelik anti-damping soruşturmasının maliyetler üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekti. Olası ilave yüklerin üretim maliyetleri, ihracat, istihdam ve nihai fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olabileceğini vurgulayan Şengül, daralmayı derinleştirebilecek adımların tedarik zincirine yayılma riski taşıdığını ifade etti.