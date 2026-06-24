Beyaz eşya satışlarında mayıs’ta sert düşüş

TÜRKBESD verileri, sektör açısından iç talepte önemli bir daralma, dış pazarlarda ise daha belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, mayıs ayında Türkiye'de beyaz eşya toplam satışları yüzde 19 düşüşle 2,1 milyon adet olarak gerçekleşti

Ocak–Mayıs 2026 döneminde iç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 4.054.692 adet olarak gerçekleşirken, ihracat yüzde 20 düşüşle 6 milyon 938 bin 790 adede oldu.

Toplam satışlar düştü

Gelişmelere paralel olarak üretim yüzde 17 azalarak 10 milyon 835 bin 306 adet oldu. Toplam satışlar ise yüzde 15’lik düşüşle 10 milyon 993 bin 482 adet olarak gerçekleşti.

Mayıs 2026 verilerine bakıldığında ise iç satışlar yüzde 1 oranında çok sınırlı bir toparlanma ile 852 bin 837 adet seviyesine yükselirken, ihracatta yüzde 29’luk bir düşüş yaşanarak 1 milyon 276 bin 833 adet olarak kaydedildi.

Üretim yüzde 31 oranında azalarak 1 milyon 814 bin 866 adede gerilerken, toplam satışlar yüzde 19 düşüşle 2 milyon 129 bin 670 adet olarak izlendi.

"Çelikteki maliyet baskısı artabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Şengül, "Genel tablo, iç pazarda dirençli görünüm korunurken, ihracat tarafındaki daralmanın sektör performansı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.