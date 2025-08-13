Beyaz eşya sektörü çelikte ek vergiden rahatsız: Fiyatlar artar!

Türkiye’de paslanmaz çelik sektöründe antidamping vergisi tartışmaları sürerken, beyaz eşya sektöründen açıklama geldi.N Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Gökhan Sığın, CNBC-e’ye yaptığı değerlendirmede, paslanmaz çelikte planlanan ek vergilerin sektöre olumsuz yansıyacağını belirtti.

"Sektöre negatif etkisi olur"

Sığın, “Maliyetlerimizi uluslararası rakiplerimize kıyasla artıracağı için sektöre negatif etkisi olur, pazar payımızı kaybettirir ve ürünlerimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında daha yüksek fiyatlı olmasına yol açar” ifadelerini kullandı.

Paslanmaz çeliğin kendileri için kritik bir hammadde olduğunu vurgulayan Sığın, “Türkiye’de üretimi ve yatırımı olmayan bir alana koruma tedbiri gelme ihtimalinin kamu faydası olacağını pek öngörmüyoruz. Türkiye’de böyle bir korunma gerektirecek endüstri yok” ifadelerini kullandı.

"İhracat kayıplarına bir adım daha ekleyecektir”

Yerli çelik üreticisini korumak için atılacak ek vergi adımının, ondan çok daha büyük bir sektör olan beyaz eşyayı zorlayacağını belirten Sığın, “Biz, Türkiye’deki üretim kapasitesinin çok ötesinde üretim ve ihracat kapasitesine sahip sektörleriz. Küçük bir alanı koruyarak çok daha büyük bir alanı riske atmak olacaktır. Şimdiye kadar yaşadığımız ihracat kayıplarına bir adım daha ekleyecektir” diye konuştu.

Ek verginin yükseltilmesi gündemde

Türkiye'de çelik üretimi yapan firmalar paslanmaz çelik ithalatına ek vergi talebinde bulunurken, paslanmaz çeliği ithal edip işleyen sektörler bu talebe karşı çıkıyor. Paslanmaz çelikte iki yıl önce yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılan ek verginin, yüzde 20’ye yükseltilmesi gündemde.