Beyaz eşya sektörü, geleceğe dönük fiyatlamada zorlanıyor

BSH Ev Aletleri Grubu, Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) için 2027 önceliklerini açıkladı. BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher, önümüzdeki dönemde hammadde fiyatlarında gevşeme beklediklerini söyleyerek, enflasyon bazında bakıldığında adet olarak cirolar kadar büyüme olmadığını da sözlerine ekledi.

Türkiye pazarında talebin yüksek olduğunu belirten Klötscher, Çerkezköy’de bulunan fabrikalarında kapasite artırdıklarını kaydederek, “Türkiye pazarı, yaşanan zorluklara rağmen çok iyi. Gelişen pazarlar bölgesinin 2023 yılında yüzde 5’lerde büyümesini bekliyoruz ama bölgede beklenmedik şeyler çok sık oluyor. Rusya-Ukrayna savaşını da beklemiyorduk. Rusya’da üretimi durdurduk ama tam anlamıyla Türkiye’ye kayma olmadı. Sağlıklı bir kapasite artışı yaptık” dedi.

REM'in, 130 ülkeyi ve 4,6 milyar kişilik bir nüfusu kapsadığını hatırlatan Klötscher, bölgenin hem global ekonomiden kaynaklanan hem de bölgesel zorlukları bulunduğunu kaydetti. "Dünya gayri safi yurt içi hasılasından 2022 yılında yüzde 58 pay alan bu ülkelerin bu oranı 2027’de yüzde 61'e çıkaracağı yönünde" değerlendirmesinde bulundu. BSH REM’in önceki yıllarda sektör ortalamasından hızlı bir büyüme gösterdiğini aktaran Klötscher, “REM’de 2021-2027 döneminde her yıl yüzde 10'dan fazla büyüme hedefliyoruz” dedi.

"Türkiye'ye 1,3 milyar Euro yatırım yaptık”

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Ataman da "BSH Türkiye olarak 2 bini aşkın özel satış mağazamızla pazardaki en büyük iki oyuncudan biriyiz. Türkiye'de faaliyete başladığımızdan bu yana 1,3 milyar Êuro tutarında yatırım ile ülkenin üretimine, ihracatına, istihdamına katkı sağladık" dedi.