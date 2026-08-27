Beyaz eşya sektöründe temmuz tablosu: İç satışlar arttı, ihracat geriledi

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Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), beyaz eşya sektörünün temmuz ayına ait satış ve üretim verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, altı temel üründe yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 artış göstererek 832 bin 907 adede ulaştı.

Aynı dönemde ihracat yüzde 21,2 azalarak 1 milyon 266 bin 318 adede, üretim yüzde 13,2 düşüşle 2 milyon 110 bin 430 adede geriledi. İthalat ise yıllık bazda yüzde 64,6 artarak 111 bin 791 adede çıktı. İç satış ve ihracattan oluşan toplam satışlar yüzde 12,2 azalışla 2 milyon 99 bin 225 adet olarak gerçekleşti.

İç satışlar yüzde 20,2 arttı

Aylık değişime bakıldığında temmuzda iç satışlar hazirana göre yüzde 20,2, üretim yüzde 7,1 arttı. İhracat aynı dönemde yüzde 5,5 azalırken toplam satışlar yüzde 3,2 yükseldi. Haziranda iç satışlar aylık bazda gerilerken ihracat artmıştı. Temmuz verilerinde ise iç satışlarda artış, ihracatta düşüş kaydedildi.

7 ayda yüzde 14,5 düşüş

Ocak-temmuz döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,0, üretim yüzde 14,7 ve iç satışlar yüzde 5,5 azaldı. Yedi aylık dönemde toplam satışlar yüzde 14,5 düşüşle 15 milyon 126 bin 177 adet olarak kaydedildi. Haziran sonu itibarıyla yüzde 7,3 olan iç satışlardaki yıllık düşüş, temmuz sonunda yüzde 5,5’e indi. Toplam satışlardaki düşüş yüzde 14,9’dan yüzde 14,5’e, üretimdeki düşüş yüzde 14,9’dan yüzde 14,7’ye geldi. İhracattaki düşüş ise yüzde 18,7’den yüzde 19,0’a çıktı.

İhracatın toplam satışlardaki payı geriledi

Verilere göre ihracatın toplam satışlar içindeki payı ocak-temmuz döneminde yüzde 63,1 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 66,6 seviyesindeydi.