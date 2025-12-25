Beyaz eşyada ihracat ve üretim gerilerken ithalat hızlandı
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin Kasım 2025 verilerine göre, iç pazarda sınırlı artış görülürken, ihracat ve üretimdeki sert düşüş sektördeki yavaşlamayı ortaya koydu. İthalattaki yüksek artış da dikkat çekti.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) Kasım 2025 verilerini açıkladı.
TURKBESD, beyaz eşya ana ürün grubunda kasımda iç pazarda yıllık artışın yüzde 5 olduğunu açıkladı.
Aynı dönemde ihracatta yüzde 17 düşüş gerçekleşirken, ithalat yüzde 68 arttı.
Beyaz eşya ana ürün grubunda kasımda yıllık bazda üretim yüzde 11 geriledi. Toplam satışlar ise yüzde 10 düştü.
Ocak–Kasım döneminde yıllık bazda iç satışlarda yüzde 4, ihracatta yüzde 9 ve üretimde yüzde 9 gerileme gerçekleşti.