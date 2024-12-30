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Beyaz eşyada üretim düştü, satışlar yükseldi

Beyaz eşya üretiminde yurt içinde ve ihracatta kasım ayında gerileme görüldü. Yurt içi satışlarda ise yükseliş yüzde 7 oldu.

Haber Merkezi
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Beyaz eşyada üretim düştü, satışlar yükseldi
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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda kasım ayında üretim yüzde 10 düşerken, iç satışlar yüzde 7 arttı.

Aynı dönemde ihracatta da yüzde 11 gerileme izlendi.

Ocak-Kasım döneminde de üretim yıllık bazda yüzde 2 düşerken, iç satışlar yüzde 7 artış, dış satışlar ise yüzde 3 gerileme gösterdi. İhracat da yüzde 3 düştü.

“Maliyetleri kontrol altında tutma çabalarımız devam ediyor”

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, kasım ayı verilerinin iç pazarda dinamizmin korunduğuna ancak küresel zorlukların ihracat ve üretim üzerinde baskı oluşturduğuna işaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Sektör olarak verimliliği artırmaya ve maliyetleri kontrol altında tutmaya yönelik çabalarımız devam ederken, küresel rekabetçiliğimizi koruyacak ve büyüme ivmemizi sürdürecek önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.”

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