BGC raporu: Yapay zekâ öncelikli dönüşüm, Türk bankacılık sektörünü öne çıkarıyor

Bankacılık sektörü, artan maliyetler ve yavaşlayan gelir artışı nedeniyle küresel ölçekte ciddi bir kârlılık baskısı altında. Türkiye’de ise dijitalleşme konusunda uzun süredir atılan güçlü adımlar, yapay zekânın bankacılıkta bir sonraki dönüşüm dalgası için önemli bir zemin oluşturuyor.

Boston Consulting Group’un yayımladığı “From Branches to Bots: Will AI Transform Retail Banking?” başlıklı rapora göre, bankalar yapay zekâyı operasyonlarına uçtan uca entegre etmeleri halinde 2030 yılına kadar yıllık 370 milyar doların üzerinde ek kâr yaratabilir. Bu, sektörün mevcut gidişatına kıyasla yaklaşık %30’luk ek bir değer anlamına geliyor.

Türkiye’de bankacılık, dijital müşteri deneyiminde öne çıkıyor

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de tekilleştirilmemiş aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 125 milyonun üzerine çıkmış durumda ve bu kullanıcıların neredeyse tamamı işlemlerini mobil kanallar üzerinden gerçekleştiriyor.

Türkiye’de bankacılık sektörü, dijital müşteri deneyiminde dünya çapında öne çıkarken; yapay zekâ destekli sanal asistanlar, çağrı merkezi otomasyonu, kredi tahsis ve risk izleme gibi uygulamalar da sektörde giderek yaygınlaşıyor.

“Yapay zekâ, dijital çağın müşterilerine kaldıraç sunuyor”

BCG Yönetici Ortağı ve Türkiye Lideri Emir Pandır, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Geleneksel şube odaklı bankacılık modelleri yüksek maliyetli ve ölçeklenebilirlik açısından sınırlarına ulaşmış durumda. Dijital çağın müşterileri hızlı, kişiselleştirilmiş ve kesintisiz bir deneyim bekliyor. Yapay zekâ, bankalara bu beklentileri karşılamak için güçlü bir kaldıraç sunuyor. Ancak asıl farkı yaratan, yapay zekânın doğru alanlarda ve fayda–maliyet dengesi gözetilerek ölçeklenmesi olacak.”

Müşteri deneyimi açısından önemli bir potansiyel sunuyor

Bankacılık sektörü hâlâ on binlerce şubeden oluşan yüksek maliyetli bir fiziksel ağ yapısını sürdürüyor.

Geleneksel şube odaklı iş yapış modellerinin ölçeklenebilirlik açısından sınırlarına ulaştığı bu ortamda, yapay zekâ ve uçtan uca süreçleri yürütebilen yapay zekâ ajanları hem operasyonel verimlilik hem de kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi açısından önemli bir potansiyel sunuyor.

İleri seviye yapay zekâ çözümleri zorunlu değil

Rapora göre özellikle üretken ve öngörücü yapay zekânın birleşimiyle çalışan yapay zekâ ajanları; müşteri hizmetleri, risk yönetimi ve uyum gibi alanlarda maliyetleri %30–40 oranında azaltırken, performansı da önemli ölçüde artırabiliyor.

Ancak BCG, her süreçte ileri seviye yapay zekâ çözümlerinin zorunlu olmadığını; bankaların kullanım alanlarını fayda–maliyet analizleriyle önceliklendirmesi gerektiğini vurguluyor.

BCG’ye göre bankacılıkta yön giderek şubelerden dijital ve otonom modellere doğru ilerliyor. Yapay zekâ yatırımlarını bugünden gündemine alan ve iş modelini “yapay zekâ öncelikli” şekilde dönüştüren bankalar, Türkiye’nin bölgesel liderliğini pekiştirmesinde de kilit rol oynayacak.