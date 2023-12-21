BİSİAD, bilişimcileri ödüllendirdi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Cumhuriyet’in 100’üncü ve Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği’nin (BİSİAD) kuruluşunun 27’nci yılı düzenlenen ‘Bilişim Ödülleri’ töreniyle kutlandı. Törene BTSO, MARSİFED, TÜBİFED, TÜBİDER, BUİKAD gibi STK’ların temsilcileri de katıldı. Törende konuşan BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, yazılım sanayisinin önemine işaret etti.

Bilişimin ve yazılımın olmadığı hiçbir endüstriyel alanın sosyal yaşamda varlığını sürdüremeyeceğine işaret eden Doğrul, “Bu kıymetli dijital çağın girişindeki en büyük sorunlardan birisi 'Yeşil Mutabakat'la dünyaya çizilen rol. Bizim ön plana çıkmamızı sağlayan ama diğer taraftan bir tarafı öldürürken diğer tarafı yaşatan bir kurgu üzerine gelişmesi de biraz can sıkıcı. Bilişimin önemini bütün durumlarda, oturumlarda anlatmaya çalışıyoruz. Biz bilgisayarcı değiliz. Yazılım sanayicileriyiz bu algının değişmesi elzem bir konudur” dedi.

Bu yıl, teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ettiklerini belirten İdris Doğrul, yapay zeka, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti ve siber güvenlik gibi alanlarda gerçekleşen inovasyonların, sektörün dinamiklerini tamamen değiştirdiğini vurguladı. Bu hızlı değişimle birlikte, sorumluluklarının da arttığını ifade eden Doğrul, “Teknolojik gelişmeleri sadece başarı değil, toplumsal fayda için bir araç olarak kullanma sorumluluğumuz bulunmaktadır. BİSİAD olarak, sadece sektörümüzün başarılarına odaklanmıyoruz, aynı zamanda bu başarıları toplum için değerli kılacak adımları atmaya kararlıyız. Eğitim, iş birliği, sürdürülebilirlik ve etik değerlere uygun bir şekilde hareket etmek, bizim için sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir taahhüttür” diye konuştu.

Programda, sektöründe fark yaratan 13 bilişim firmasına da ödül verildi.