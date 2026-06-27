BTM girişimleri Türkiye’ye değer katmak için sahne aldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 10 yıl önce kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), girişimcilik ekosisteminin en önemli buluşmalarından biri haline gelen Sahne XL etkinliğini Fulya’daki yerleşkesinde gerçekleştirdi. 10’uncu yılın ilk Sahne XL’ı olan etkinlik “Türkiye’ye Değer” temasıyla düzenlendi. Etkinlik kapsamında 12 girişim sahnede projelerini anlatırken, 35’ten fazla girişim de stant alanlarında ziyaretçilerle bir araya geldi.

Girişimcilerin; yatırımcılarla, kurumsal firmalarla ve ekosistemin diğer paydaşlarıyla buluşmasına olanak sağlayan etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, BTM’nin yalnızca girişimleri destekleyen bir yapı değil, aynı zamanda Türkiye’nin girişimcilik kapasitesini büyüten stratejik bir merkez olduğunu söyledi. BTM’nin kuruluşundan bu yana 8 binden fazla girişime ve 12 binden fazla girişimciye ücretsiz destek verdiğini belirten Salman, yatırım alan girişim sayısının 143’e ulaştığını, girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarının ise 66 milyon doları aştığını ifade etti. Salman, girişimcilik ekosisteminin başarısının artık küresel ağlarla kurulan ilişkiler ve uluslararası pazarlara erişim kapasitesiyle ölçüldüğünü belirterek, BTM’nin Londra ve Dubai ofisleriyle girişimlerin dünya pazarlarına açılmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Son dönemde ekosistemin farklı paydaşlarına yönelik yeni programları hayata geçirdiklerini belirten BTM Genel Müdürü Önder Kul da açılışta yaptığı konuşmada “Bu çalışmalardan biri olan BTM Yatırımcı Hızlandırma Programı ile girişim sermayesi ve teknoloji yatırımları alanında bilgi sahibi olmak isteyen mevcut ve potansiyel yatırımcıları girişimcilik ekosistemiyle daha güçlü şekilde buluşturuyoruz” dedi.

Konuşmasında özellikle yapay zekâ alanında yaşanan gelişmelerin, kurumların karar alma süreçlerinden üretim modellerine kadar pek çok alanda yeni fırsatlar oluşturduğuna vurgu yapan Kul, BTM olarak bu dönüşüme katkı sunmak amacıyla Kurumlar ve Liderler İçin Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Programı’nı başlattıklarının müjdesini verdi. Bu yılın ilk sahnesinde kullandıkları “Türkiye’ye Değer” temasına da dikkat çeken Kul, “Bu tema aslında her gün BTM’de karşılaştığımız hikayelerin ortak noktasını yansıtıyor. Çünkü burada her gün Türkiye’nin farklı sorunlarına çözüm üretmek için çalışan girişimcilerle karşılaşıyoruz. Bir sağlık teknolojisi geliştiren, bir üretim sürecini daha verimli hale getiren, yapay zeka alanında yeni ürünler geliştiren, ihracat kapasitesini artıracak teknolojiler üreten girişimciler görüyoruz. Her biri farklı alanlarda, farklı hedefler için çalışıyor. Ancak hepsini ortak bir noktada buluşturan güçlü bir motivasyon var: Üretmek, geliştirmek, katkı sunmak, değer oluşturmak. İşte bugün burada sahneye çıkacak girişimcilerimiz de bu anlayışın temsilcileri arasında yer alıyor. Bizler BTM olarak bu yolculuklara eşlik etmekten, girişimcilerimizin büyümesine katkı sunmaktan ve ortaya çıkan başarı hikâyelerine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ çağında girişimcilik konuşuldu

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “Kurucunun Yolculuğu: Yapay Zeka Çağında Üretmek ve Ölçeklenmek” başlıklı panelde girişimcilik dünyasının güncel dönüşümü ele alındı. e2vc Principal Başak Zorlutuna Bükümcü moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Polymet Kurucusu ve CEO’su Yusuf Hilmi, Patientdesk.ai Kurucu Ortağı ve CEO’su Öncel Özgül ile Luron AI Kurucu Ortağı Şems Polat deneyimlerini paylaştı.

Program kapsamında ayrıca Soft Commitment Kurucusu ve Yapay Zeka Danışmanı Erman Taylan, “Yapay Zeka Paradigması ve Yeniden Yazılan On Kural” başlıklı keynote konuşmasıyla katılımcılarla buluştu.

Türkiye’ye değer üreten 12 girişim

BTM’nin 10’uncu yılının ilk Sahne XL’ı olan bu etkinlik için belirlenen “Türkiye’ye Değer” temasında Türkiye’ye değer girişimcilerin olduğuna vurgu yapıldı. Aralık ayında düzenlenecek yılın ikinci Sahne XL etkinliğinin teması ise “Globale Değer” teması ile işlenecek. Böylece Türk girişimlerinin dünyaya değer olduğuna vurgu yapılacak. Öte yandan yılın ilk Sahne XL’ı ziyaretçi sayısı olarak da yeni bir rekora imza attı. Ekosistem içinde yer alan 1.700’ü aşkın ziyaretçi etkinliğe kayıt yaptırdı. Etkinlikte; elektronik üretim altyapılarından yapay zeka destekli otomasyona, finansal teknolojilerden eğitim teknolojilerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren 12 girişim ise sahne aldı. Savunmadan eğitime, yapay zekâdan finansal teknolojilere kadar geniş bir alanda çözüm geliştiren girişimler; verimlilik artışı, dijital dönüşüm, veri güvenliği, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi alanlarda ortaya koydukları yenilikçi yaklaşımlarla dikkat çekti. Sahne alan projeler şöyle:

Beespenser: Elektronik devre kartı üretmek için haftalarca yurt dışını bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Üretim süreçlerini saatlere indiren, maliyetleri düşüren ve dışa bağımlılıktan kurtaran yerli bir prototipleme platformu.

COSMIQ: İşletmelerin operasyonel verimliliğini artırarak görünmeyen kayıpları kazanca dönüştürüyor. Gözden kaçan verimsizlikleri tespit eden ve doğrudan karlılığa etki eden bir platform.

GentleStories.Online: Çocuklar için empati, merak ve öğrenme odaklı, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş hikaye kitapları üretiyor. Her çocuğun kendi dünyasına hitap eden, ona özel yazılmış maceralar sunuyor.

GenRPA: Rutin ve tekrarlayan kurumsal iş süreçlerini yapay zeka destekli botlarla otomatikleştiriyor. Çalışanların iş yükünü hafifleterek onları inovasyona ve stratejik kararlara yönlendiriyor.

WishMate: Kullanıcıların satın almak istedikleri ürünleri kaydedip paylaşabildiği yeni nesil bir dijital hediyeleşme platformu sunuyor. Sosyal çevreyle etkileşimi artırarak hediyeleşme deneyimini çok daha anlamlı ve isabetli hale getiriyor.

Forg3t Protocol: Yapay zeka sistemlerinden silinmesi gereken verileri hedefli bir şekilde unutturan kurumsal bir platformdur. Bu süreci sadece gerçekleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sonucu doğrulayıp denetime hazır kanıtlar üretiyor.

İnteraktif Kredi: Yapay zeka tabanlı skorlama ile krediye ihtiyaç duyulan tam o anda kullanıcılara en uygun çözümleri sunuyor. Sadece bir finansman aracı değil, aynı zamanda kullanıcıya süreç boyunca rehberlik eden yeni nesil bir fintek platformu.

REELP: Gıda sektöründeki satın alma kararlarını yapay zekâ ile yöneterek sektördeki büyük israfın önüne geçiyor. Tedarik süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getiren yeni nesil bir karar altyapısı.

Gravity: Reklam verisini doğrudan satış davranışına dönüştüren, arzı talebe ve talebi yeni arza çeviren otonom bir büyüme zekâsıdır. Tasarımcı ihtiyacını ortadan kaldırarak yüklenen bir fotoğrafı saniyeler içinde satış getiren bir reklama dönüştürüyor.

Trilema Wallet: Kurumsal şirketlerin ve finteklerin kart, fatura gibi hassas verilerini siber risklerden koruyan güvenli bir işlem katmanıdır. Biyometrik erişim ve blokzincir teknolojisiyle veri güvenliği standartlarını yeniden belirliyor.

Sophy: Müşteri deneyimini yapay zeka ile insancıllaştırarak kurumlara 7/24 hizmet veren dijital ekip arkadaşları kazandırıyor. Müşteri sorularını yanıtlayan, süreçleri yöneten ve markanın sesiyle aksiyon alabilen gelişmiş bir yapay zeka iş gücü.

Lingify: Dil ve konuşma bozuklukları yaşayan bireyler için değerlendirme ve müdahale süreçlerini yapay zeka ile dijitalleştiriyor. Terapiyi zaman, mekân ve ekonomik koşullardan bağımsız kılarak iletişim kurma hakkını herkes için erişilebilir hale getiriyor.

BTM’nin “Türkiye’ye Değer” temasıyla düzenlediği etkinlik, girişimciler, yatırımcılar ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı networking buluşmasının ardından sona erdi.