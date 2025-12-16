CBME Türkiye’ye 100’ün üzerinde ülkeden alıcı geldi

CBME Türkiye 2025’te yenidoğan ve bebek modası, bebek taşıma ve güvenlik araçları, bebek beslenme ve bakımı, hijyen ürünleri, ayakkabı, ev tekstili ve abiye giyim, genç modası, oyuncak ve bisikletler ile anne ve hamilelik ürünleri gibi oldukça geniş bir yelpazede 60 binden fazla ürün ve aksesuar vitrine çıktı.

Fuarda, uyku, oyun ve eğlenceyi bir arada sunan yatak tasarımı, emziren anneler için giyilebilir süt pompası, tıpkı ebeveynler gibi bebekleri pışpışlayarak uyutan uyku arkadaşı, seyahat çantası formunda mobil bebek yatağı, ihtiyaca göre mama sandalyesi, yüksek sandalye ya da tırmanma ünitesi şeklinde kullanılabilen mobilyalar gibi inovatif ürünler büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, bebek ve çocuk giyiminde 2026 İlkbahar & Yaz trendleriyle de ilk kez CBME Türkiye’de tanıştı.

CBME Türkiye katılımcılarının ve ziyaretçilerinin ortak söyleminin “seneye de buradayız” olduğunu vurgulayan Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “Tüm paydaşlarımız için oldukça verimli bir fuarı geride bıraktık. Firmalar, 2026 için yüklü siparişler alırken, ziyaretçilerimiz de aradıkları kaliteli ürünleri uygun fiyatlara tedarik etme imkanı buldu. CBME Türkiye, uluslararası anne, bebek ve çocuk ürünleri sektörüne doğrudan ticaret katkısı sunmaya devam ediyor” dedi.

CBME Türkiye seminerleri, sektöre ilham olmaya devam etti

CBME Türkiye 2025’i ziyaret eden perakendeciler, büyük mağazalar, e-ticaret siteleri, toptancılar, üreticiler, marka sahipleri, tedarikçiler, satın alma ofisleri, ithalatçılar ve distribütörler, sadece stantlardaki yenilikleri görmekle kalmadı, sektörün uzman isimlerinden, işlerini geleceğe taşıyacak ilham veren yeni fikirler de aldı.

Fuar süresince düzenlenen seminerlerde yapay zekadan dijital dönüşüme, e-ticaretten yeni nesil pazarlama stratejilerine kadar bebek ve çocuk ürünleri dünyasını geleceğe taşıyan bir dizi seminer gerçekleştirildi.