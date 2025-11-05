CEO'ların yüzde 71'i yapay zekâyı öncelikli yatırım alanı olarak görüyor

KPMG'nin dünyanın en büyük şirketlerinde görev yapan 1.350 CEO'ya stratejileri, trendlere yaklaşımları ve gelecek planlarına dair sorular yönelttiği “Küresel CEO Araştırması”nın 2025 yılı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre küresel ekonomiye duyulan güven pandemi dönemindeki seviyelere inse de CEO'ların yüzde 79'u kendi şirketlerinin geleceğine dair iyimserliğini koruyor. Liderler, büyümeyi sürdürmenin ve hızlandırmanın yolu olarak yapay zekâ yatırımlarıyla (yüzde 71) yüksek potansiyele sahip yeteneklerin elde tutulması ve yeniden eğitilmesini (yüzde 71) görüyor. CEO'ların büyük bölümü (yüzde 72), süregelen ve birbiriyle bağlantılı zorluklara yanıt verebilmek için büyüme stratejilerini şimdiden belirlemiş durumda. Çoğu lider önümüzdeki üç yıl içinde hem gelirlerin hem de istihdamın artmasını bekliyor. Ayrıca yapay zekâ yatırımlarından geri dönüş beklentileri de güçlendirmiş durumda ki artık çoğu lider, sonuçların bir ila üç yıl içinde alınacağını düşünüyor. Bu da 2024'teki üç ila beş yıllık öngörülere kıyasla çok daha kısa bir süre anlamına geliyor.

“CEO'lar cesur yatırımlar yaparak belirsizlikleri fırsata çeviriyorlar”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan şunları söyledi: “Aştırmamız gösteriyor ki, CEO'lar değişimin yarattığı belirsizlikleri fırsata çeviriyor; bunu da teknolojiye, inovasyona ve yeteneklere cesur yatırımlar yaparak başarıyorlar. İnovasyon yapma ile görev sorumluluğu arasında hassas bir denge kurulması bu süreçte önem taşıyor. Nitekim CEO'ların yapay zekâ konusundaki yanıtları da bunu doğruluyor. Liderler; etik, yasal düzenlemeler, yetenek geliştirme ve yetenek bulma konularındaki endişeleri dikkate alırken aynı zamanda inovasyonu kucaklamanın önemini de kabul ediyor. Sonuç olarak, piyasa dalgalanmalarını fırsata çevirebilen ve yatırımlarını doğru stratejik alanlara odaklayabilen liderler, yeni fırsatları yakalayıp sürdürülebilir ve uzun vadeli büyüme yakalama konusunda güçlü konumda yer alıyorlar.” dedi.

Yapay zekâ artık liderler için temel beceriler arasında yer alıyor

KPMG'nin 2025 yılı Küresel CEO Araştırması'nda birçok önemli sonuç ortaya çıktı. Araştırmaya göre CEO'lar, görevlerinin giderek daha karmaşık ve zorlayıcı hale geldiğini kabul ediyor. Yüzde 59'u, son beş yılda beklentilerin ve işlerinin doğasının önemli ölçüde değiştiğini düşünüyor. Yaklaşık dörtte biri (yüzde 23) ise yapay zekâ ve dijital okuryazarlığı liderler için artık temel beceriler arasında görüyor. Ayrıca liderlerin yüzde 80'i, şirketlerinin uzun vadeli başarısını güven altına alma konusunda üzerlerinde artan bir baskı hissettiklerini belirtiyor.

CEO'lar yapay zekâyı öncelikli yatırım alanı olarak görüyor

Değişen ekonomik koşullarda yönlerini bulmaya çalışan liderler, yapay zekâ ve teknolojik yeniliklere yatırımlarını artırıyor. CEO'ların yüzde 71'i, yapay zekâyı öncelikli yatırım alanı olarak görüyor ki bu oran geçen yıl yüzde 64'tü. Ayrıca liderlerin yüzde 69'u, bütçelerinin yüzde 10 ila 20'sini yapay zekâ harcamalarına ayırıyor. “Yatırımdan değer elde etme süresi” konusunda da iyimserlik artmış durumda. CEO'ların yüzde 67'si, yatırımlarının karşılığını bir ila üç yıl içinde almayı bekliyor. Bu da önemli bir değişime işaret ediyor; çünkü geçen yıl çoğunluk (yüzde 63), yatırımların geri dönüşünü üç ila beş yıl içinde gerçekleşmesini bekliyordu.

CEO'lar yapay zekâ alanındaki yetenek rekabetine odaklanıyor

CEO'lar, yapay zekâdan verimlilik elde etmenin merkezinde insan faktörünün yer aldığının farkında ve yeni teknolojileri insan odaklı biçimde hayata geçirmeye önem veriyorlar. Liderler, iş gücünü hızla yeniden şekillendiriyor; çalışanları yeniden eğitiyor, yeni yetenekler işe alıyor ve rolleri yapay zekâyı entegre edecek şekilde yeniden tasarlıyor. CEO'ların büyük çoğunluğu (yüzde 77), çalışanların yapay zekâya uyum becerisi ve yetkinlik gelişiminin önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerinin başarısını doğrudan etkileyeceğini düşünüyor. Ancak yapay zekâ alanında yetenek havuzunun sınırlı olması ciddi bir rekabet konusu hâline gelmiş durumda. Liderlerin yüzde 70'i, bu alandaki yetenek rekabetinin kurumlarının başarısını kısıtlayabileceğini kabul ediyor.

CEO'ların iklim hedeflerine ulaşabileceklerine dair güvenleri artıyor

KPMG'nin araştırması, çoğu şirket liderinin sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını koruduğunu ve bu hedeflere ulaşma konusunda giderek daha fazla güven duyduğunu ortaya koyuyor. Özellikle CEO'ların yüzde 61'i, 2030 yılı için net sıfır hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediklerini söylüyor; bu oran geçen yıl yüzde 51'di. Bu artışın, şirketlerin iklim hedeflerini gözden geçirip daha gerçekçi ve temel iş stratejileriyle uyumlu hale getirmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.