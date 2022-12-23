Çimsa, terminallerle global oyuncu oluyor

Handan Sema CEYLAN - YERELDEN KÜRESELE

ABD’nin Teksas eyaletinde ve İspanya’nın Valencia kentindeki Buñol kasabasında üretim tesisleri olan, İtalya, Almanya ve İsrail’de çimento terminalleri ile dünyaya ulaşan Çimsa, yeni terminaller ve küresel depo ağları ile global oyuncu oluyor. Firma, çok büyük tesisler yerine ‘hafif varlıklar’ olarak tabir edilen bu terminallerle Avrupa’da ve ABD’de ’sürdürülebilir’ büyüme sağlayacak.



Hali hazırda Çimsa AŞ olarak cirosunun yüzde 50’sini yurtdışından sağlayan, yurtdışındaki tesisleri ile birlikte bu oranı grupta yüzde 70’e çıkan Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu, karbon bağlama gibi ileri teknolojik çalışmalarla da çimentoyu daha çevre dostu yapmaya hazırlanıyor. Grup bunun için Münih Teknik Üniversitesi ile birlikte büyük bir teknoloji merkezi kurmaya kuruyor. Ayrıca kalsiyum alüminat çimento yatırımlarına yönelen grup, böylece sınırda karbon vergisini de aşmış olacak.



Sabancı Topluluğu Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun, geleneksel gri, beyaz ve kalsiyum alüminat çimento ürettiklerini ayrıca yeni teknolojik ürünlere de yatırım yaptıklarını anlatarak, bundan birkaç yıl öncesine kadar ‘Çimento Grubu’ olarak anılırken, strateji değişikliğini ‘Yapı Malzemeleri Grubu’ anılmaya başladıklarının altını çizdi. Orhun, ‘Çimentodan Yapı Malzemelerine’, ‘Yerelden Küresele’ ve ‘Griden Yeşile’ olarak tanımladıkları üç ayaklı bir dönüşüm stratejisiyle, “Dünyanın Sabancı’sı” vizyonuna katkıda bulunacaklarını söyledi.

“Kapasite fazlasını dış ticarete çeviriyoruz”

Türkiye’de çok önemli bir gri çimento oyuncusu olduklarını ifade eden Orhun, “Şimdi bu birikimimizi yurt dışına taşıyoruz. Ama bunu, sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda, çok büyük fabrikalar yerine ‘hafif varlıklar’ olarak tabir ettiğimiz, terminaller, küresel depo ağları kurarak yapıyoruz. Bu yolla Türkiye’deki kapasite fazlasını uluslararası ticarete döndürürken, karbonumuzu artırmadan ekosistemden daha fazla faydalanabilme fırsatımız oluyor. Beyaz çimentoda ise Çimsa olarak hali hazırda dünya liderliğine oynuyoruz. Bu kapsamda da ABD’de ve Avrupa’da yeni büyüme platformları üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bir yandan ana işlerinin korunmasını sağlarken bir yandan da çimentodan yapı malzemelerine dönüşümü ve ürün çeşitlendirmesini topluluk içinde önceliklendirdiklerini ifade eden Orhun, “Bu dönüşümde, ‘kalsiyum alüminat çimento’ bir köprü görevi görüyor. Adı çimento ama aslında bir yapı kimyasalı. Çok daha katma değerli bir ürün. Bu alanda dünyadaki en önemli oyunculardan biri olmak üzereyiz” dedi.

Münih Teknik Üniversitesi ile teknoloji merkezi

‘İşin geleceğine yatırım’ için start-up ve girişim sermayelerini de takip ettiklerini vurgulayan Orhun şöyle devam etti: “Oraya da bir fon ayırdık. Yurt dışında şu ana kadar 3-4 startup’a yatırım yaptık. Bunlar tamamen inşaat ve yapı malzemeleri start-upları. Bizim sektör için çok önemli olan karbon yakalamaya ve karbonu nötralize etmeye odaklanmış girişimler… Ayrıca, dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri takip etmek için, Münih’te, Münih Teknik Üniversitesi’yle birlikte bir teknoloji merkezi kuruyoruz. Mersin’deki merkezin çok daha büyüğünü orada açacağız.”

“5 yıllık dönemde yurtdışında halka açacak”

Orhun, Hollanda merkezli Sabancı Building Solutions (SBS) yapılanmasının da detaylarını şöyle anlattı: “Sabancı Holding’in bilanço gücüyle Çimsa’nın bilgi birikimini birleştirelim dedik. Hollanda’daki Sabancı Building Solutions B.V. çatısı altında bütün yurt dışı işlerimizi topladık. Bundan sonra yapacağımız tüm büyüme hamlelerimizi bu yapı üzerinden kurgulayacağız. Burada Holding’in yüzde 60, Çimsa’nın yüzde 40’lık payı var. Amacımız çok net; bu yeni şirketi halka açılabilecek bir yapıya, halka açılma kriterlerini yerine getirmiş bir görünüme kavuşturmak. 5 yıllık bir dönemde yurtdışında halka açılmak istiyoruz.”

Orhun, hedeflerini “Bir yandan Türkiye’yi daha da dünyaya açmak diğer yandan da yurt dışında öğrendiklerimizi, ülkemize kazandırmak” olarak tanımladı.

Mersin’de 42,5 milyon $'lık tesis ile dünya 3.'sü

Niğde ve Kayseri fabrikalarını 110 milyon Euro’ya satan gruplarının Türkiye’ye yatırıma devam ettiğini kaydeden Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Mersin’e gerçekleştirdiğimiz CAC yani kalsiyum alüminat çimento yatırımı bunun en net göstergesi. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru buradaki yaklaşık 42,5 milyon dolarlık yatırımımızı ve kapasite artışımızı tamamlayacağız. Bu yatırımla birlikte biz bu alanda dünya üçüncüsü olacağız” dedi. Grup Valencia’daki alternatif yakıt ve atık yakımındaki know-how’ını da Mersin’e taşımış olacak.

İspanya’da 140 kişiye istihdam

Çimsa Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Buñol Genel Müdürü Onur Yazgan İspanya’daki tesisleri hakkında bilgi vererek, “Limana mesafemiz 40 kilometre. Burada 140 kişiye istihdam sağlıyoruz. 39’u beyaz yakalı. 10 da kadın çalışımız var. Çevreyle dostuz. Alternatif yakıtlar önemli bir alan. Mesela 4 bin 500 kaloriye kadar çıkabilen hayvansal atıkları yakıyoruz” dedi. İspanya fabrikası özellikle Avrupa’ya mal verdiğini gibi Latin Amerika’ya da ihracat yapıyor.

AFYON VE ESKİŞEHİR’DEN SONRA VALENCIA’DA DA GES KURUYOR:

Çimsa Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Barış Karahüseyin (Fotoğrafta soldan sağa), Çimsa CEO’su Umut Zenar, Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun ile Çimsa Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Buñol Genel Müdürü Onur Yazgan İspanya’nın Valencia kentindeki fabrikalarında açıklamalarda bulundular. Afyon ve Eskişehir’de Enerjisa ile gerçekleştirdikleri güneş enerjisi yatırımlarının ardından İspanya’daki Buñol tesislerinde de GES yatırımı yapacaklarını açıklayan ekip, alternatif yakıtlara da yöneldiklerini anlatarak, Türkiye ortalaması yüzde 8 iken şu anda Çimsa’da oranın yüzde 26’ya ulaştığını hedefin ise yüzde 30 olduğunu söylediler.