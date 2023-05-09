Çin’in talebi düştü demir güç kaybetti

Çin’in demir cevherine karşı zayıflayan talebi, fiyatları beş ayın en düşük seviyesine çekti

Fiyatlardaki %23'lük düşüş, Çin'in ekonomik olarak toparlanmasına ilişkin endişeleri artırıyor.

Çin’de demir cevheri fiyatlarının son beş ayın en düşük seviyesini görmesi ve giderek zayıflayan talep ülkenin koronavirüs salgını sonrası ekonomik olarak toparlanmada bocaladığının kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Financial Times’da yer alan habere göre, yılın ilk çeyreğindeki güçlü çelik üretiminin ardından, karantinanın sona ermesini izleyen iyimserlik azaldı, bu da çelik piyasasında bir "çöküşe" yol açtı ve Çin'in ekonomik toparlanmasının dayanıklılığı hakkında soru işaretleri uyandırdı.

Çin'in kuzeyindeki Qingdao limanına teslim edilen demirin fiyatı geçen hafta Mart ayındaki en yüksek seviyesinden %23 düşerek 102.7 dolara geriledi. Hafta başında ise hafif bir toparlanmayla 107.9 dolara ulaştı.

Çin, çelik üretimi için önemli bir bileşen olan demir cevherinin dünyadaki en büyük tüketicisi. Bu yönüyle küresel pazarda önemli bir fiyat belirleyicisi olarak kabul ediliyor.

Normalde Mart ve Nisan ayları Çin çelik piyasası için üretimin en yoğun olduğu aylar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ancak bu yıl ülkedeki üreticilerin, çeliğe olan talebin azalması kar elde etmelerini zorlaştırdığından nisan ayında üretimlerini azalttığını kaydediyor.

Çin Çelik Endüstrisi Birliği'ne göre, ilk çeyrekte Çinli üreticilerin çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 artarak 262 milyon tona ulaştı, ancak sonrasında müşteri siparişleri hız kesmeye başladı.

Analistler demir cevheri fiyatlarının bu yıl 100 doların altını görebileceğini belirttiler fakat bu düşüsünde bir limiti olduğunuda eklediler.

Önemli madencilik şirketlerinden Rio Tinto’nun CEO’su Jakob Stausholm fiyarlardaki düşüş hakkında ‘çok endişeli olmadığını’ söyledi.

Stausholm, Rio'nun 4 Mayıs'taki yıllık hissedarlar toplantısında sorulara yanıt olarak, "Son birkaç hafta içinde gördüğünüz şey, bazı çelik üreticilerinin küçük bir kapanış yapma fırsatını değerlendirdiğidir” dedi ve ekledi ‘’Şimdilik demir cevheri kullanımı biraz daha azaldı, ancak bu azalma bir-iki ay içinde geriye de dönebilir.”