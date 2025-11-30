Çinli yatırımcılar İstanbul’a geliyor: Plastikte yatırım fırsatları masada

Türk plastik sektörünün en kapsamlı uluslararası buluşması olan 18. PAGEV Türk Plastik Endüstrisi Kongresi, bu yıl yine dünyadan ve bölgeden rekor düzeyde üst düzey katılımla İstanbul TÜYAP Palas Hotel’de düzenleniyor. “İnovasyon, Teknoloji ve Döngüsel Pazarlar ile Sorumlu Endüstri: Plastiğin Geleceğini Şekillendirmek” konusuna odaklanacak olan kongre, uluslararası kuruluşların önde gelen isimleri ile birlikte petrokimya, mamul, geri dönüşüm ve makine sektöründen önemli temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek. Ham madde, geri dönüşüm, medikal plastikler, teknoloji, AB yeşil dönüşüm politikaları ve uluslararası ticaret ekseninde Türkiye’yi hem Avrupa hem Uzakdoğu arasında stratejik bir “Yeşil Köprü” olarak konumlandıran içerikleri ve panelleriyle dikkat çeken kongrede, plastiğin geleceğine ilişkin ufuk açıcı tartışmalar, sektörün geleceğine de damga vuracak.

Çinliler yeni yatırım fırsatlarını değerlendirecek

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu'nun konuşması ile başlayacak olan kongrede bu yılın en önemli uluslararası konuğu, Çin Plastik İşleme Endüstrisi Derneği (CPPIA) Başkanı Zhanjie Wang olacak. Yeni Nesil Ham Maddeler ve Döngüsel Pazarlar: Rekabet, Regülasyon ve Yeşil Dönüşümün Kimyası başlığı adı altında düzenlenecek panele katılacak olan Wang, Türkiye'nin Çinli yatırımcılar açısından önemine değinecek. Wang, panel öncesi verdiği mesajda, “Çin, 80 milyon tonluk mamul üretimi ile dünyanın lideri iken Türkiye de yaklaşık 11 milyon tonluk üretimiyle dünyanın 6. en büyük üreticisi. PAGEV’in Türkiye–Çin ortak yatırımlarındaki kılavuz ve kolaylaştırıcı rolüne müteşekkiriz. Geçen yıl PAGEV’in davetiyle Türkiye’ye gelen Çin makine üreticileri delegasyonu, ilk ortak yatırımlara imza attı. Bu yıl ise Çinli mamul üreticileri olarak Türk meslektaşlarımızla ihracat odaklı yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için buradayız.” ifadelerini kullandı. Wang'ın bu açıklaması, Türkiye’nin Çinli yatırımcılar için bölgesel üretim ve ihracat üssü olma yolunda hızla ilerlediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Kongrede bu iş birliği hem teknik hem stratejik boyutlarıyla masaya yatırılacak.

Wang'ın panelist olarak katılacağı günün ilk panelinde moderatörlüğü MCC Korsini Genel Müdürü Kurt Kuruç üstlenecek. Paneldeki diğer konuşmacılar ise BAYEGAN CEO'su Burcu Olcay Üstüner, INEOS Styrolution Pazar Geliştirme Müdürü Dr. Frank Eisenträger, MELTEM KİMYA Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Şahin, KÖKSAN AR-GE ve İş Geliştirme Direktörü Semih Tılfarlıoğlu, AXENS Plastik Geri Dönüşüm İş Geliştirme Müdürü Nicolas Menet, İTÜ'den Prof. Dr. Ozan Sanlı Şentürk ve ICIS Kıdemli Analisti Lorenzo Meazza olacak.

Paneller plastiğin geleceğine damga vuracak

Türkiye’nin son yıllarda en hızlı büyüyen plastik alt sektörlerinden biri olan medikal plastikler, kongrede "Medikal Plastikler" başlıklı özel bir panelle ele alınacak. Sektörde kalite, regülasyon, steril üretim, ileri işleme teknolojileri ve küresel tedarik zincirleri üzerine kapsamlı bir perspektif sunacak olan panelde GHS Global Healtcare Services Yönetici Ortağı Hon. Prof. M. Özgür Dumlu hem moderatör hem de panelist olarak yer alacak. Diğer panelistler ise SET MEDİKAL Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali İhsan Şerbetçi, ÇAPA MEDİKAL Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Avşar ve Husky Technologies Medikal İş Geliştirme Müdürü Philippe Mafille olacak.

Kongrede özel ağırlığı olan bir diğer oturum da “Akıllı Üretim: Makine Teknolojileri, Yapay Zekâ ve Otomasyonla Verimlilikte Yeni Çağ” paneli olacak. Bu oturum, Türkiye’nin teknoloji yatırımlarındaki ivmesini, plastik makine ekosistemine entegre yapay zekâ uygulamalarını ve Endüstri 4.0 dönüşümünü değerlendirecek. Oturumda FANUC TÜRKİYE Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, ENGEL Türkiye Genel Müdürü A. Kadir Topuçar ve SPS Senur Plastik Sistemleri Genel Müdürü Doğa Olgunsoy konuşmacı olarak yer alacak.

"AB–Türkiye Plastik Ekosisteminde Yeni Dönem: Regülasyonlar, Ticaret Akışları ve Yeşil Dönüşüm Stratejileri" başlığı ile düzenlenecek günün son panelinde, AB’nin yeni plastik vergileri, geri dönüştürülmüş içerik zorunlulukları ve sürdürülebilirlik regülasyonları konuşulacak. Bu noktada AB akreditasyonuna sahip Türk firması Certiloop'un sunduğu doğrulama ve sertifikasyon hizmetleri sayesinde Türk ihracatçılarının elde edeceği avantajlar öne çıkacak başlıklar arasında yer alacak. Moderasyonunu Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın yapacağı panele, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Musab Gülaçar, Relast Eurasia Danışma Kurulu Başkanı ve Greenwave Plastics Direktörü Bernard Merkx, CERTILOOP Genel Müdürü Yağmur Eroğlu, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Daire Başkanı Elif Berrak Taşyürek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Salih Eminoğlu katılacak.

Türkiye'de plastiğin geleceği yeniden şekilleniyor

Bu yılki kongrenin PAGEV’in ortaya koyduğu “Yeşil Köprü” vizyonunun en somut yansıması olduğunu belirten PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Avrupa’nın yeşil regülasyonlarına uyum sağlayan, Uzakdoğu’nun üretim gücüyle iş birliği geliştiren ve Orta Doğu ve Afrika’ya ihracat üssü olma potansiyeli taşıyan yeni bir ‘Türkiye Plastikleri Ekosistemi’ oluştuğunu belirtti. Eroğlu, Türkiye'nin AB’nin sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlayan, Çin gibi dev üreticilerle yatırım ortaklıkları kuran ve yüksek teknoloji, medikal plastik ve geri dönüşüm yatırımlarıyla dönüşen bölgenin en stratejik üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Eroğlu, “Bu yıl kongremiz, Türkiye’nin AB ve Uzakdoğu arasında stratejik bir üretim üssü olarak yükselişini ortaya koyuyor. Ham maddeden geri dönüşüme, PHA doğadan gelen doğaya dönen mucize biyo ürünlere, medikal teknolojilerden akıllı üretime ve uluslararası ticaret düzenlemelerine kadar tüm zinciri masaya yatırıyoruz. Global uzmanlar, kamu otoriteleri, akademi ve sanayi temsilcileriyle birlikte sektörümüzün geleceğini daha yenilikçi, daha sorumlu ve daha döngüsel bir yapıya taşıyacağız.” dedi.