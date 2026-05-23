Çip sektöründe yeni rekor serisi: Bu kez lider Nvidia değil!

Küresel finans piyasalarının ve teknoloji dünyasının odak noktası olan çip sektörü, yeni bir rekor serisine imza atarak gücünü koruduğunu kanıtladı. Yapay zeka altyapılarına yönelik küresel talebin artarak devam etmesi, yarı iletken üreticilerinin ve tasarımcılarının hisselerini tarihi zirvelere taşıdı. Ancak piyasalarda yaşanan bu son ralli, çip sektöründeki dengelerin ve liderlik rollerinin çeşitlenmeye başladığını gösteriyor.

Sektörün son dönemdeki en büyük lokomotifi konumunda bulunan Nvidia’nın hisseleri bu süreçte hafif bir kar satışı baskısıyla karşı karşıya kalarak gerilerken, genel endekslerin yükselişini diğer teknoloji devleri sırtladı. Piyasa verileri, çip sektöründeki büyümenin artık tek bir şirkete bağımlı olmaktan çıktığını ve sektör geneline yayılan daha sağlıklı bir ekosisteme dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Qualcomm ve AMD ralliyi sırtlıyor

Nvidia'nın duraklama dönemine girdiği bu yeni süreçte, yarı iletken sektörünün diğer iki devi öne çıktı. Mobil işlemciler, 5G teknolojileri ve otomotiv çipleri alanında güçlü adımlar atan Qualcomm hisseleri yüzde 11'i aşan dikkate değer bir yükseliş kaydederek yatırımcıların ilgi odağı oldu.

Benzer şekilde, veri merkezleri ve yapay zeka hızlandırıcı pazarında payını artırmaya devam eden AMD de yeni rekorlar kırarak bu yükseliş dalgasının ana taşıyıcılarından biri haline geldi. Yatırımcıların portföylerini çip sektörü içinde çeşitlendirme eğilimi, bu iki şirketin piyasa değerini doğrudan yukarı taşıdı.

Sektörel büyüme geniş tabana yayılıyor

Yaşanan bu değişim, yapay zeka çılgınlığının sadece grafik işlemci üreten şirketlerle sınırlı kalmayacağını, bağlantı elemanları, mobil işlemciler ve alternatif yapay zeka çiplerine de talebin yüksek olduğunu doğruluyor. Sektör temsilcileri ve teknoloji uzmanları, tek bir şirkete odaklanan piyasa konsantrasyonunun azalmasını, çip endüstrisinin uzun vadeli istikrarı ve olası bir piyasa balonunun önlenmesi açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyor.

Hisselerdeki bu hareketlilik, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin de haftalık kazanç serilerini sürdürmesine doğrudan katkı sağladı. Önümüzdeki dönemde şirketlerin yeni nesil yapay zeka işlemcilerini pazara sunma hızı, çip sektöründeki liderlik yarışının seyrini belirlemeye devam edecek.