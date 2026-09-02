ÇOSB, 50. kuruluş yılında 'Yeşil OSB' olarak 'Altın Seviye'ye yükselen ilk OSB oldu

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Yeşil OSB Belgelendirme Sistemi kapsamında sürdürülebilirlik performansını bir üst seviyeye taşıdı.

2023 yılı verileri esas alınarak gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 24 Aralık 2024 tarihinde Gümüş seviyede Yeşil OSB unvanını almaya hak kazanan ÇOSB, 2024 yılı verileri üzerinden yapılan yeni değerlendirmede performansını önemli ölçüde geliştirerek Altın seviyeye yükseldi.

Bu sonuç; yalnızca bir sertifika derecesindeki yükselişi değil, ÇOSB’nin çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetişim alanlarında yürüttüğü uzun vadeli çalışmaların ve sürekli gelişim anlayışının somut karşılığını ifade etmektedir.

“BU BAŞARI BİR SONUÇ DEĞİL, YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Altın seviyeye ulaşılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi olarak 50. kuruluş yılımızı kutladığımız bu yıl itibarıyla; üretim kültürümüzü, geleceğin sürdürülebilir sanayi anlayışıyla buluşturuyoruz. 2023 yılı verilerimizle Gümüş seviyede başladığımız Yeşil OSB yolculuğumuzda, bir yıl içerisinde performansımızı geliştirerek Altın seviyeye yükselmenin ve ülkemizde bu seviyeye ulaşan ilk OSB olmanın gururunu yaşıyoruz.

Ancak bizim için asıl önemli olan Altın seviyeye ulaşmak değil, bu gelişimi kalıcı hale getirmektir. Yeşil dönüşümü yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil; sanayimizin rekabet gücünü, kaynak verimliliğini ve geleceğe karşı dayanıklılığını artıran stratejik bir dönüşüm olarak görüyoruz.

Bu başarı, ÇOSB Bölge Müdürlüğümüzün olduğu kadar bölgemizde üretim yapan sanayicilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın ortak başarısıdır. Sürece katkı sağlayan bütün katılımcı firmalarımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

ÇOSB olarak hedefimiz, bugün ulaştığımız seviyeyi korumakla sınırlı değildir. Sürekli gelişim anlayışıyla çevresel, ekonomik ve sosyal performansımızı daha da ileri taşıyarak Türkiye sanayisinin yeşil dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz.”

GÜMÜŞTEN ALTINA, HEDEF SÜREKLİ GELİŞİM

ÇOSB’nin bir değerlendirme döneminde Gümüş seviyeden Altın seviyeye yükselmesi, bölgenin sürdürülebilirlik alanında oluşturduğu sistematik yönetim yaklaşımının ölçülebilir sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi bundan sonraki süreçte de enerji, su, karbon, döngüsel ekonomi, iklim değişikliğine uyum, dijitalleşme, sosyal sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetişim alanlarında yeni hedefler belirleyerek çalışmalarını sürdürecek.