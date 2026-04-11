DAİB'in yeni başkanı Ömer Madırlı oldu

İMAM GÜNEŞ - ERZURUM

İhracat dünyasının seçim ayında heyecan bu kez Erzurum'da yaşandı. 1937 yılında Atatürk'ün imzasıyla kurulan ilk ihracatçı birliği olan Doğu Anadolu Bölgesi İhracatçı Birlikleri'nde (DAİB) Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Mevcut yönetiminden iki ismin yarıştığı seçimde ipi göğüsleyen isim Ömer Madırlı oldu.

Toplam 809 geçerli oyun 481'ini alan Madırlı, 4 yıl boyunca başkanlık görevini yürütecek. Madırlı'nın rakibi olan Abdullar Atalar ise 328 oy aldı.

İki dönem boyunca DAİB başkanlığı görevini yürüten Ethem Tanrıver ise Madırlı'nın listesinde yer alıyor.

İhracatçı sayısında yüzde 50 artış hedefi

Seçimin ardından ekonomim'e açıklama yapan DAİB'in yeni başkanı Ömer Madırlı, ihracatı bölgesel kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti. Katılımcı ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Madırlı, birliğin köklü geçmişinden aldığı güçle daha rekabetçi ve kapsayıcı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni dönemde önceliklerinin ihracatı bölge geneline yaymak olduğunu dile getiren Madırlı, Doğu Anadolu’daki üretim gücünün henüz tam anlamıyla ihracata yansımadığını ifade etti. Erzurum’dan Iğdır’a, Van’dan Elazığ’a kadar geniş bir coğrafyada önemli bir potansiyel bulunduğunu belirten Madırlı, bu potansiyeli harekete geçirerek ihracatçı firma sayısını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Genç ve kadın girişimcileri ihracata kazandırmayı amaçlıyor

Firmaların ihracata yönlendirilmesi amacıyla eğitim ve rehberlik mekanizmaları kurulacağını belirten DAİB Başkanı Ömer Madırlı, yeni dönemde dönüşüm ve yeni pazar odaklı projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Madırlı, “Düzenleyeceğimiz eğitim ve uygulamalı çalışmalarla firmalarımızın ihracat süreçlerine daha kolay adapte olmasını sağlayacağız. İhracatı sürdürülebilir hale getirmek için daha fazla işletmemizi uluslararası pazarlara kazandıracağız. Dijitalleşme ve yeşil dönüşümü önceleyen bir anlayışla KOBİ’lerimize yönelik eğitim ve danışmanlık programları başlatacağız. E-ihracat kapasitelerinin artırılması ve yeni pazarlara erişim için ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. DAİB Akademi benzeri projelerle ihracatçılarımıza sürekli destek sunacağız” dedi.

İhracatın toplumsal kalkınma açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Madırlı, “İhracat yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Bu doğrultuda genç ve kadın girişimcilerimizi ihracata kazandırmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Daha kapsayıcı ve erişilebilir bir ihracat ekosistemi oluşturacağız. ‘Birlik Zamanı’ anlayışıyla, geçmiş dönemlerin birikimini ileriye taşıyarak Doğu Anadolu ihracatını daha üst seviyelere çıkaracağız” ifadelerini kullandı.