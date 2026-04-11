DAİB'te seçim heyecanı başladı: Madırlı ile Atalar yarışıyor

İMAM GÜNEŞ - ERZURUM

Türkiye genelinde ihracatçı birlikleri seçimlerinde heyecan bu kez de Erzurum'a taşındı. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde (DAİB) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık koltuğu el değiştirecek. Mevcut başkan Ethem Tanrıver'in görev süresi dolarken, seçimde iki isim aday. Mevcut yönetimde yer alan iki isim Ömer Madırlı ve Abdullah Atalar, birliğin yeni başkanı olabilmek için yarışıyor. Ethem Tanrıver de Madırlı'nın listesinde yer alıyor.

Genel kurulda Erzurum ve 20'den fazla ilden gelen 900'ün üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor.

Hedef, 3 milyar doların üzerinde ihracat

DAİB'in Türkiye'nin ilk ihracatçı birliği olduğunu hatırlatan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “1 milyar 777 milyon dolar ihracat seviyesinde devraldığımız birliğimizi bugün 3 milyar dolar ihracatla devrediyoruz. Bu başarı tekil bir çabanın değil, 17 ilde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın, paydaş kurumlarımızın ve güçlü koordinasyonun ortaya koyduğu kolektif bir çalışmanın ürünü. Önümüzdeki dönemde de bu ivmenin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Türk Ticaret Bankası’nın DAİB binasında şubesini açtık. Çok yakında Eximbank’ın da binamızda şubesi açılacak. Bu finansal desteklerin tek noktadan sunulması ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak. Birliğimizin daha ileriye gideceğine eminim ve 17 ilin bağlı olduğu birliğimizin ihracatını 3 milyar doların da üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Madırlı: "Görevimiz, zorlu koşullarda da çözüm üretebilmek"

Birliğin öneminden bahseden Ömer Madırlı, “Birliğimize bağlı 17 ilimiz bulunmasına rağmen üyelerimizin 69 ilde faaliyet göstermesi ihracatın ne kadar geniş bir tabana yayıldığını ortaya koyuyor ve bu tabloyla gurur duyuyoruz. Seçim sürecinde 24 ili ziyaret ederek sahada üyelerimizi dinleme fırsatı bulduk. Elbette sorunlar var; ancak bu sorunlar aynı zamanda ihracatın büyüklüğünün ve öneminin de bir göstergesi. Biz de bu sorunlara çözüm üretirken ihracatı geliştirecek, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak somut adımlar atacağız. Ethem başkanımızın yönetimimizde yer almayı kabul etmesi bizim için önemli bir kazanım. Onun tecrübesinden yararlanarak ihracatı tabana yayma, yeni firmaları dış ticarete kazandırma ve mevcut ihracatçılarımızın kapasitesini artırma yönünde yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Savaşlar, küresel krizler ve jeopolitik riskler iş yapma ortamını zorlaştırsa da Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada bu dalgalanmalar kaçınılmaz. Bizim görevimiz bu koşullarda çözüm üretmek ve üyelerimizin önünü açmak. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Üyelerimizin bizden talepte bulunmalarını, sorunlarını paylaşmalarını istiyoruz; onlar talep ettikçe biz de daha fazla mücadele edecek, daha fazla çözüm üreteceğiz” dedi.

Atalar: "Katılımcı bir anlayışla yönetmek istiyoruz"

Abdullah Atalar ise, “Bu yola çıkarken el ele, omuz omuza yürünecek bir anlayışla hareket edeceğimizi ifade etmiştik. Süreç boyunca üyelerimizden gördüğümüz güçlü teveccüh ve destek, sorumluluğumuzu daha da artırdı. Bizim anlayışımızda emeğe, geçmişe ve birliğimizin kurumsal hafızasına saygı esastır; üzerimize düşen ise bugüne kadar yapılanların üzerine koyarak birliği daha ileri taşımaktır. 17 üye ilimizin tamamı bizim için eşit öneme sahip. Sahada üyelerimizi dinledik, sorunları yerinde tespit ettik ve çözüm başlıklarını oluşturduk. Özellikle vize süreçlerinde firmalarımızın işlerini kolaylaştıracak girişimler yapacak, finansmana erişimde tüm üyelerimizin eşit ve adil şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Dijitalleşme, veri odaklı hizmetler ve üyelerimizin karar süreçlerine aktif katılımını sağlayacak mekanizmalar üzerinde çalışacağız. Tüm üyelerimizle birlikte karar alacak, birlikte yönetecek ve birlikte kazanacağız. Daha adil, daha şeffaf ve daha katılımcı bir yönetim anlayışıyla yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Seçimlerde oy kullanma işlemi 17:00'ye kadar devam edecek. Yeni başkan, oy sayımının ardından belli olacak.