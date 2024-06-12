Dedeman ile Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği

Dedeman Hotels & Resorts International, Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

Proje kapsamında Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencileri, 2023-2024 Güz Dönemi’nde aldıkları stüdyo dersi boyunca “Dedeman Palandöken Ski Lodge” otelini yeniden tasarlamak için çalışmalar yürüterek bu süreçte ilk kez gerçek bir yapıyı gerçek bir müşteriye tasarlama fırsatını elde etti. Ocak ayında gerçekleşen ve aralarında Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi’nin, grubun mimari ekip liderlerinin ve marka standartları müdürünün de yer aldığı final jürisi, sunulan 28 proje arasından İrem Berfin Yüce’nin çalışmasını birinci seçti. Projenin fikri mülkiyet haklarını satın alan Dedeman, ilerleyen dönemde projeyi seçilen bir otelinde kullanmak üzere değerlendirecek.

İmza törenine; Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Başkan Vekili Murat Özmestçi, Dedeman Grup Mimari Danışmanı Sinem Toy, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ünlü, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Ceylanlı ve kazanan projenin yaratıcısı Özyeğin Üniversitesi 4. sınıf İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencisi İrem Berfin Yüce ile davetliler katıldı.

“İş ve akademi dünyası olarak çok daha fazla iş birliğine imza atmak istiyoruz”

İmza töreninde konuşan Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, uzun yıllardır iş hayatıyla akademi dünyasını bir araya getiren projeler ortaya çıkarmak ve bunları hayata geçirmek istediğini söyledi.

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi danışma kurulu üyesi olarak katkı sunmaya çalıştığını bildiren Banu Dedeman, “Son dönemde farklı bir proje yapmayı konuşurken, bu iş birliği ortaya çıktı. Biz gençleşmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi yönetim kurulu başkanımız da çok farklı bakış açılarına sahip olan, vizyon sahibi bir insan. İstiyorum ki iş dünyası ve akademi dünyası olarak çok daha fazla iş birliklerine imza atalım. İrem Berfin Yüce’yi bu yaşta, bu tecrübede, henüz mezun olmamışken göstermiş olduğu performans ve bu başarılı proje için tebrik ediyorum. Bütün kariyer yolculuğunuz boyunca size başarılar, iyi şanslar diliyorum. Sizi yetiştiren değerli hocalarımızı da tebrik ediyorum.” dedi.

“Gençleri çok önemsiyoruz”

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ise, genç insanları bir arada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “13 yaşındaki bir çocuğu düşünün, otele girmiş. Vestiyer görevlisi olarak hem çalışıyor hem de eğitim hayatına devam ediyor. O çocuk bugün karşınızda yönetim kurulu başkanı olarak konuşuyor. Aslında şirketlerde bunu yapmak çok zordur. Patronlar genelde bu başkanlığı kimseye vermezler. Dedeman ailesinin tüm kuşakları ile çalıştım. Banu Hanım’ın dedesi, babası ve kendisiyle çalışıp şimdi de 4. jenerasyonda Murat Özmestçi ile beraber yönetim kurulu başkanı olarak çalışma imkânı buldum.” ifadelerini kullandı.

Estetik kaygılar ile zaman zaman çalışanlar açısından kullanışlı olmayan tasarımların da hayata geçirilebildiğinden bahseden Demiray, otel mekanlarında tasarımcıların en çok dikkat etmesi gereken konulardan birinin bu olduğunu ifade etti.

Dedeman Akademi’yi hayata geçirmeye hazırlandıklarını anlatan Demiray, şunları söyledi: “Biz gençleri çok önemsiyoruz. Dediğim gibi çok güzel projeleri ortaya çıkaralım, işlevsel olsun, takdir edilsin. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi de çok güzel bir çalışmanın gerçekleştirildiğini belirterek, “Özyeğin Üniversitesi bizim için çok önemli. Çünkü sırf bu projeyle değil, Kartal'ın Yolculuğu adında büyük dedemin anısını yaşattığını düşündüğüm bir başka projeyle de gönül bağımız devam ediyor. Bu ve buna benzer harika iş birlikleri içerisinde olduğumuz bir üniversiteye gelmek ve orada jüriye katılabilmek benim için çok gurur vericiydi. Dedeman’ın gençleşme yolculuğunda böyle dinamik projelerle beraber, öğrencilerin dinamizmiyle gençleşerek, akademiyle iç içe olmak mutluluk verici.” diye konuştu.

“Mimari ve tasarım eğitiminin sektörle yürütülmesi çok önemli”

İmza töreninde konuşan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarımı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ünlü ise, “Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak Dedeman grubunun en güçlü kollarından biri olan Dedeman Hotels & Resorts International ile Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün 2023 Güz Dönemi’nde gerçekleştirdiği iş birliğinin kapanış etkinliği için bir araya geldik. Aslında bu bir kapanış etkinliği değil; bunu yeni bir birliktelik, yeni bir başlangıç olarak nitelendiriyorum. Bizim için mimari ve tasarım eğitiminin sektörle birlikte yürütülmesi her açıdan çok kıymetli. Dedeman Otelleri iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz stüdyo dersimizde öğrencilerimiz sektörden profesyonel kişilerle birlikte çalışma imkânı bularak mezuniyet öncesinde önemli deneyimler kazanıyor. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Otel Yöneticiliği programlarımızla birlikte gerçekleşen bu proje, Özyeğin Üniversitesi’nde süregelen disiplinlerarası eğitim anlayışımızın somut bir ifadesi olması nedeniyle de oldukça önemli bir noktada duruyor.” dedi.